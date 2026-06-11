José Gil Doval, elegido presidente del nuevo Consejo de Residentes Españoles de Zúrich

El nuevo Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Zúrich quedó oficialmente constituido el pasado 1 de junio en una reunión celebrada en el Consulado General de España en la ciudad suiza. José Gil Doval fue proclamado presidente del órgano consultivo sin necesidad de votación, al ser el único candidato al cargo y encabezar la candidatura más votada en las elecciones celebradas el pasado 17 de mayo.

La sesión constitutiva estuvo presidida inicialmente por el cónsul general de España en Zúrich, Francisco Rabena, y contó con la presencia de los once consejeros electos que integrarán el CRE durante el nuevo mandato. Tras su proclamación, Gil Doval asumió la dirección de la reunión y agradeció tanto al Consulado General como a todos los participantes el desarrollo del proceso electoral.

El nuevo presidente defendió un modelo de trabajo basado en la colaboración y la participación de todos los miembros del Consejo, con el objetivo de reforzar la defensa de los intereses de la comunidad española residente en Suiza y Liechtenstein. "Mi deseo es que el CRE funcione como un auténtico equipo", señaló durante su intervención.

La nueva estructura del Consejo contará con María Dolores Brea Mosquera como secretaria y Pablo Gil Fernández como vicepresidente. Además, Castor Manuel Fernández Lado asumirá la responsabilidad de Nuevas Tecnologías y Redes Sociales; Concepción Rodríguez Vaz se encargará de las relaciones con el asociacionismo y las comunidades autónomas; y Manuel Figueroa Rodríguez ejercerá como tesorero.

Durante la reunión también se abordaron diversas cuestiones relacionadas con el funcionamiento interno del CRE. Entre las principales propuestas destacó la elaboración de un Plan de Acción y Objetivos que marque las prioridades del nuevo mandato y permita impulsar iniciativas destinadas a aumentar la visibilidad y presencia del Consejo entre la colectividad española.

En materia de comunicación, se acordó reforzar la actividad digital del organismo. Castor Manuel Fernández Lado y Juan Faus Giménez serán los encargados de gestionar las plataformas de comunicación del CRE, mientras que la nueva directiva asumirá la gestión económica de estos servicios.

Asimismo, se planteó la creación de tarjetas acreditativas para los consejeros y la distribución entre todos los miembros de la normativa que regula las funciones de los Consejos de Residentes Españoles, a la espera de la aprobación de un nuevo Real Decreto que actualice su marco regulador.

Entre los objetivos avanzados por la nueva presidencia figura también la mejora del formato de las conferencias informativas organizadas por el CRE, favoreciendo una mayor participación del público mediante turnos de preguntas más amplios. Además, se prevé mantener reuniones institucionales con representantes de la emigración española en Berna y Ginebra, así como con el embajador de España en Suiza.

Otro de los asuntos tratados fue la situación presupuestaria del organismo. El cónsul general informó de la existencia de un remanente de 1.499 francos suizos, cantidad que permitirá afrontar parte de las actividades previstas para este año. No obstante, no se descarta solicitar una ampliación presupuestaria al Ministerio de Asuntos Exteriores si las necesidades del Consejo así lo requieren.

Los consejeros acordaron posponer hasta septiembre la próxima reunión ordinaria, coincidiendo con el final del periodo vacacional. También se planteó la conveniencia de fijar horarios de inicio y finalización de las sesiones para facilitar la conciliación de las responsabilidades familiares y profesionales de los miembros del órgano.