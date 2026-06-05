La Sociedade Galega Sementeira de Basilea celebra 45 años como embajadora de Galicia en Suiza

La Sociedade Galega Sementeira de Basilea continúa escribiendo una de las páginas más destacadas de la emigración gallega en Europa. La entidad, presidida por Ramón Carreira, acaba de cumplir 45 años de trayectoria como referente cultural y social de la colectividad gallega en Suiza, consolidándose como una auténtica embajadora de Galicia en el corazón de Europa.

A lo largo de estas más de cuatro décadas, Sementeira ha mantenido un intenso calendario de actividades orientadas tanto a la promoción de la cultura gallega como al fortalecimiento de los lazos entre los gallegos residentes en Basilea, muchos de los cuales llegaron a la ciudad suiza hace más de sesenta años. La asociación se ha convertido así en un punto de encuentro imprescindible para varias generaciones de emigrantes que comparten inquietudes, experiencias y el firme deseo de mantener vivas sus raíces.

Dentro de ese compromiso con la lengua y la cultura propias, el pasado fin de semana la entidad celebró el Día das Letras Galegas con un acto dedicado a la escritora y periodista Begoña Caamaño. Una figura fundamental de las letras gallegas contemporáneas cuya prematura desaparición dejó una obra breve pero de enorme valor literario y humano.

La conferencia central estuvo a cargo de Ledicia Costas, considerada una de las voces más importantes de la literatura gallega contemporánea, especialmente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. La escritora ofreció un recorrido cercano, emotivo y profundamente documentado por la vida y la obra de Begoña Caamaño, destacando aspectos de su personalidad y de su compromiso con la defensa de la lengua gallega con los que, según reconoció, se siente especialmente identificada.

En su puesta en escena, Ledicia Costas reflexionó sobre la situación actual de la lengua gallega, especialmente entre las nuevas generaciones, donde cada vez resulta más difícil encontrar jóvenes que hablen gallego de forma habitual. Con cierto tono irónico, señaló que quizá será necesario que los emigrantes regresen a Galicia para contribuir a la preservación del idioma, ya que en algunos lugares del exterior se escucha más gallego que en ciudades como Vigo.

Ramón Carreira y el público asistente | Alejandra Plaza

No obstante, destacó la existencia de auténticos oasis lingüísticos dentro de Galicia, como A Costa da Morte, donde el gallego sigue siendo una riqueza cultural viva y plenamente integrada en la vida cotidiana. Desde una perspectiva personal, Costas explicó que ella es neofalante, pues su amor por la literatura gallega la llevó a adoptar el gallego como lengua habitual.

La autora también dedicó parte de su intervención al Día das Letras Galegas, recordando la desigualdad histórica en los homenajes concedidos por esta celebración. Desde su creación hasta la actualidad, solo ocho mujeres han sido homenajeadas frente a cincuenta y cuatro hombres. Aunque reconoció que en los últimos años la presencia femenina ha ido aumentando, subrayó que aún queda un largo camino por recorrer. Sin embargo, valoró positivamente la voluntad explícita de la Real Academia Galega de dar visibilidad a las mujeres que contribuyeron al desarrollo de la cultura gallega, una cuestión que consideró de justicia histórica.

Finalmente, puso en valor la figura de Begoña Caamaño, a quien definió no solo como una escritora, sino también como una persona comprometida que utilizó los medios a su alcance para impulsar cambios en una sociedad cuyos desafíos afectan a toda la ciudadanía.

La intervención despertó un gran interés entre los asistentes, que participaron activamente compartiendo recuerdos, experiencias y numerosas preguntas sobre la autora homenajeada, generando un enriquecedor diálogo en torno a su legado literario y su vigencia en la actualidad.

El acto fue presentado por Sara Carreira y contó con una destacada representación institucional y cultural. Entre los asistentes se encontraban Antonio Serrano González, consejero de Educación para Suiza y Austria de la Embajada de España en Suiza; profesoras de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE); Fátima del Olmo, responsable de la librería Ibercultura y cofundadora de la Feria del Libro en Suiza junto a Soraya Romero; Francisco Nogueiras; así como Luis Manuel Calvo Salgado, historiador coruñés y profesor en la Universidad de Zúrich, entre otras personalidades vinculadas al ámbito cultural gallego.

La jornada estuvo acompañada por la actuación del grupo anfitrión Semente, que interpretó diversas piezas representativas del folclore gallego más tradicional, acercando a los presentes los sonidos y emociones de la tierra. Como broche final, los miembros del coro de la entidad se unieron a los asistentes para interpretar el Himno Galego, con letra de Eduardo Pondal, en un momento cargado de simbolismo y emoción.

Público asistente | Alejandra Plaza

La celebración concluyó con una comida de fraternidad en la que los participantes pudieron compartir mesa y conversación con Ledicia Costas. Un encuentro que permitió intercambiar impresiones, fortalecer vínculos y abrir la puerta a futuras colaboraciones culturales entre la escritora y la asociación.

Con 45 años de historia a sus espaldas, la Sociedade Galega Sementeira de Basilea sigue demostrando que la distancia geográfica no es un obstáculo para mantener viva la identidad gallega. Gracias al trabajo constante de personas como Ramón Carreira y de todos los socios y colaboradores que han formado parte de este proyecto durante décadas, la entidad continúa siendo un ejemplo de compromiso, integración y amor por Galicia, proyectando la cultura gallega más allá de sus fronteras y fortaleciendo el sentimiento de pertenencia entre las generaciones de emigrantes y sus descendientes en Suiza.

La actividad de la Sociedade Galega Sementeira no se detiene. La entidad ya trabaja en la organización de uno de los acontecimientos más esperados de su calendario anual: su emblemática fiesta de San Xoán, que tendrá lugar los próximos 19, 20 y 21 de junio. Convertida con el paso de los años en todo un referente festivo y cultural en la ciudad de Basilea, esta cita reunirá nuevamente a gallegos, descendientes y amigos de Galicia en torno a la música, la gastronomía, la tradición y la convivencia. La organización anuncia además numerosas sorpresas que contribuirán a hacer de esta nueva edición una celebración muy especial, reafirmando una vez más el papel de Sementeira como uno de los principales dinamizadores de la cultura gallega en Suiza.