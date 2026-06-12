José González defiende una formación "a la carta" para responder a las necesidades de las empresas gallegas

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, defendió este jueves el modelo de formación para el empleo impulsado por la Xunta de Galicia, basado en la flexibilidad y en la adaptación a las necesidades reales de las empresas. Lo hizo durante la inauguración de la 32ª Convención de la Asociación Nacional de Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo (Anapat), celebrada en Santiago de Compostela.

Durante su intervención, González destacó también el plan gallego de atracción de talento, una iniciativa que calificó de "pionera" y que tiene como prioridad favorecer el retorno de gallegos residentes en el exterior para cubrir las vacantes existentes en el mercado laboral.

El titular de Emprego se refirió a la importancia de la colaboración entre las administraciones y el tejido empresarial para fortalecer un mercado de trabajo "dinámico, competitivo e inclusivo". En este sentido, puso en valor el papel de Anapat, que agrupa a más de 160 empresas y trabaja en la profesionalización del sector y en la mejora de los estándares de seguridad y formación.

José González explicó que la Xunta está impulsando un modelo formativo más conectado con las demandas del tejido productivo y con la realidad económica de cada territorio. Entre las herramientas destacadas figuran las nuevas microcredenciales, que permitirán a asociaciones empresariales y clústeres diseñar y certificar formación específica adaptada a sus necesidades.

Asimismo, recordó que permanecen abiertas diversas líneas de apoyo a la formación y al empleo, entre ellas los programas para personas desempleadas, el plan Galicia Suma Talento: Formación Empresas y los Bonos Talento Empresa, orientados a una formación más breve, flexible y vinculada a los puestos de trabajo.

El conselleiro incidió, además, en que la estrategia autonómica se completa con incentivos a la contratación a través del programa Galicia Suma Talento: Emprégate, destinado a favorecer la inserción laboral de colectivos prioritarios y de las personas que participan en las acciones formativas promovidas por la Xunta.