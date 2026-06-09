José González reivindica en Brasil el modelo gallego de retorno con empleo para atraer talento a Galicia

El conselleiro de Empleo de la Xunta durante una de las ferias de emplo celebradas en Brasil

La Xunta de Galicia celebró dos ferias de empleo celebradas en São Paulo y Salvador de Bahía. Durante su visita a la segunda de estas citas, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, destacó el éxito de un modelo que busca conectar a los gallegos residentes en el exterior con las oportunidades laborales que ofrece actualmente el tejido productivo gallego.

Acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, González visitó la feria organizada en la sede del Club Español de Salvador de Bahía, donde empresas gallegas presentaron ofertas de empleo en sectores estratégicos como el naval, el metalmecánico, las energías renovables y las tecnologías de la información.

“El objetivo es poner en contacto a los gallegos y gallegas en edad laboral que residen en Brasil con empresas de Galicia que necesitan incorporar profesionales cualificados”, explicó el conselleiro. Según señaló, estas iniciativas forman parte de un modelo de atracción de talento “ordenado, seguro y vinculado a las necesidades reales de las empresas gallegas”.

José González defendió que la prioridad de la Xunta es facilitar el retorno de los gallegos emigrados y de sus descendientes. “Estamos apostando por un modelo que pone el foco en nuestra diáspora y que contribuye al mismo tiempo a dar respuesta a las vacantes que existen actualmente en el mercado laboral gallego”, afirmó.

Las ferias de empleo están vinculadas al programa Retorna Cualifica Emprego, integrado en la Estrategia Galicia Retorna. La tercera edición de esta iniciativa tiene como objetivo favorecer el regreso con un puesto de trabajo de 200 gallegos residentes en el exterior. Actualmente participan en el programa 70 empresas gallegas que ofertan más de 500 empleos en sectores tan diversos como la construcción, la hostelería, la logística, la industria o los servicios.

“El retorno no consiste únicamente en ofrecer un empleo. También implica acompañar a las personas en todo el proceso de regreso y facilitar su integración social y laboral”, destacó González. En este sentido, recordó que la Xunta ofrece asesoramiento administrativo, apoyo para la inserción profesional y nuevas medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en el medio rural.

Los resultados de las dos primeras ediciones del programa avalan, según la Xunta, la eficacia de esta fórmula. En total, 400 gallegos procedentes de 21 países regresaron a Galicia para incorporarse al mercado laboral, acompañados por 160 familiares. Los beneficiarios se establecieron en 60 municipios gallegos y encontraron empleo en actividades vinculadas a la hostelería, la industria, la construcción, el comercio, los servicios y el sector agroganadero.

Además de las entrevistas y encuentros con empresas, las ferias incluyeron charlas informativas y talleres impartidos por técnicos de diferentes departamentos de la Xunta, que dieron a conocer tanto las oportunidades laborales como los recursos disponibles para quienes desean iniciar un proyecto de vida en Galicia.

Con la celebración de la feria de Salvador de Bahía concluye la agenda institucional desarrollada por José González en Brasil, un viaje que también incluyó reuniones con entidades de la colectividad gallega en São Paulo, Santos y Salvador. Según destacó el conselleiro, estas acciones permiten fortalecer los vínculos con la Galicia exterior, impulsar el retorno del talento emigrado y consolidar las relaciones históricas que unen Galicia y Brasil.