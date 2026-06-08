La Xunta celebra en São Paulo una feria de empleo para acercar las oportunidades laborales de Galicia a la colectividad gallega en Brasil

La Xunta de Galicia celebró este domingo en São Paulo una nueva edición de sus ferias de empleo en el exterior, una iniciativa destinada a acercar a la ciudadanía gallega residente en Brasil las oportunidades laborales disponibles en sectores estratégicos del tejido productivo autonómico. La programación continuará este lunes en Salvador de Bahía, donde tendrá lugar una segunda feria de empleo dirigida a personas emigrantes y descendientes de gallegos interesados en desarrollar su carrera profesional en Galicia.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitó la feria celebrada en la sede de la Sociedad Hispano-Brasileña Casa de Espanha de São Paulo. Allí destacó el papel de esta iniciativa como punto de encuentro entre el talento de la Galicia exterior y las necesidades actuales de contratación de las empresas gallegas.

Durante la jornada, los asistentes pudieron mantener contacto directo con empresas y clústeres gallegos participantes, conocer sus procesos de selección y acceder a información detallada sobre ofertas de empleo activas en Galicia. El conselleiro subrayó que este formato facilita una interacción más cercana entre empleadores y candidatos, lo que permite ajustar mejor los perfiles profesionales a los puestos disponibles y agilizar los procesos de incorporación.

Participantes en la feria de empleo | Galicia Aberta

La feria incluyó además sesiones informativas y talleres prácticos centrados en la búsqueda de empleo, la orientación laboral y el emprendimiento, así como en los recursos que ofrece la Xunta dentro de la Estrategia Galicia Retorna. Estas actividades buscan mejorar la empleabilidad de los participantes y ofrecerles acompañamiento integral en caso de que decidan iniciar un proceso de retorno a la comunidad autónoma.

José González destacó que esta iniciativa da continuidad a otras experiencias similares desarrolladas con éxito en distintos países de América Latina, consolidándose como una herramienta clave para facilitar el retorno de talento gallego y contribuir a dar respuesta a los retos de cobertura de vacantes en sectores estratégicos como el metalmecánico, el naval, las energías renovables o las tecnologías de la información y la comunicación.

En este sentido, el conselleiro recordó que la iniciativa está vinculada al programa Retorna Cualifica Emprego, integrado en la Estrategia Galicia Retorna, que tiene como objetivo favorecer el regreso a Galicia de personas emigrantes gallegas o de sus descendientes mediante ofertas laborales gestionadas directamente desde los países de origen. Actualmente, este programa cuenta con la participación de 70 empresas gallegas que han mostrado interés en contratar personal y que ofertan más de 500 puestos de trabajo.

Asimismo, González puso en valor el impacto que estas acciones tienen no solo en el ámbito laboral, sino también en el fortalecimiento del vínculo entre Galicia y su diáspora, al facilitar el contacto directo con la realidad económica y social de la comunidad autónoma.

La agenda institucional de la Xunta en Brasil continuará este lunes en Salvador de Bahía. La jornada comenzará con una reunión con el cónsul general de España en la ciudad, Ignacio Pérez Cambra, en las instalaciones del Clube Espanhol - Centro Cultural e Recreativo Hispano-Galego. Posteriormente, ambos asistirán a la feria de empleo impulsada por la Xunta para dar a conocer a la colectividad gallega las ofertas laborales disponibles en sectores estratégicos del tejido productivo gallego.

La agenda se completará con un encuentro de trabajo con el equipo responsable del Clube Espanhol, centrado en el papel de esta entidad como punto de referencia para la comunidad gallega en la región y en el fortalecimiento de la colaboración institucional.