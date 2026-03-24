José González inicia en Caracas su primer viaje institucional a Venezuela con una reunión con el embajador de España

El conselleiro José Gonzalez y el secretario xeral da Emigración durante el encuntro con el embajador

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta, José González, ha iniciado este martes la agenda de su primer viaje institucional a Venezuela con un encuentro de trabajo con el embajador de España en el país, Álvaro Albacete.

En la reunión, en la que también participó el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, se abordó la situación de la colectividad gallega residente en el país, que supera las 30.000 personas, en un contexto marcado por la complejidad política y social.

El conselleiro destacó la importancia de la colaboración con la Embajada para garantizar una atención “cercana, eficaz y coordinada” a los gallegos y gallegas en el exterior, subrayando el papel clave de la cooperación institucional en escenarios internacionales complejos. Esta línea de trabajo se enmarca en la apuesta de la Xunta por reforzar la red de apoyo a la diáspora gallega y mantener una interlocución constante con el cuerpo consular, considerado estratégico para la atención a la ciudadanía en el exterior .

Durante el encuentro, González puso en valor los distintos instrumentos de apoyo social disponibles para la colectividad gallega, entre ellos las ayudas económicas individuales destinadas a cubrir necesidades básicas y de atención sociosanitaria. Según explicó, estas ayudas han beneficiado ya a más de 12.700 personas en Venezuela desde 2018, consolidándose como un recurso fundamental para la población más vulnerable.

Foto de familia de autoridades españolas y venezolanas | Galicia Aberta

Asimismo, recordó que el plazo de solicitud de estas ayudas permanece abierto hasta el próximo 6 de abril, al tiempo que señaló la existencia de otras líneas complementarias, como las ayudas de emergencia social.

Agenda en Caracas

En el marco de su visita institucional a Caracas, el conselleiro tiene previsto visitar la Hermandad Gallega de Venezuela, donde recorrerá la Oficina Social y el Centro de Día. También mantendrá encuentros con responsables de entidades gallegas para conocer de primera mano sus necesidades.

La agenda incluye además la asistencia al estreno del documental Un pasaje de ida y de vuelta. Venezolanos y gallegos, que se proyectará en el Teatro Rosalía de Castro, como parte de las iniciativas para reforzar los lazos culturales entre Galicia y la comunidad emigrante.