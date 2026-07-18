José González reivindica Galicia Retorna como una herramienta para atraer talento y generar empleo

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, reivindicó este viernes la estrategia de la Xunta para atraer y retener talento como una de las principales palancas para impulsar el emprendimiento, favorecer la creación de empleo y responder a las necesidades del tejido productivo gallego.

González realizó estas declaraciones durante la clausura del Encontro da Toxa 2026: Galicia, ante unha nova realidade, un foro en el que, a lo largo de dos jornadas, se analizaron los desafíos económicos y laborales de la comunidad desde perspectivas como la internacionalización, la innovación, la sostenibilidad, el liderazgo o la colaboración público-privada.

Durante su intervención, el titular de Emprego, Comercio e Emigración puso el foco en las iniciativas que está impulsando el Ejecutivo autonómico para favorecer el retorno y el emprendimiento, entre ellas la futura Estrategia de Emprendimiento ligado al territorio y el programa Galicia Retorna, orientado a facilitar la incorporación de gallegos residentes en el exterior al mercado laboral de la comunidad, tanto por cuenta ajena como mediante proyectos empresariales propios.

José Gonzalez junto al premiado como Empresario Gallego del Año | Xunta de Galicia

El conselleiro defendió la necesidad de seguir acompañando a empresas, personas emprendedoras y trabajadores autónomos para favorecer la generación de riqueza, empleo y actividad económica en Galicia, adaptando las políticas públicas a las nuevas demandas del mercado laboral.

Tras la clausura del encuentro, José González asistió al acto de entrega del Premio Empresario Galego do Ano 2026, concedido al presidente de la Confederación de Empresarios da Coruña, Antonio Fontela, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al tejido empresarial gallego.