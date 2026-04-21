La Xunta facilitará el retorno con un puesto de trabajo de 200 gallegos del exterior entre este año y el que viene

El Consello de la Xunta analizaba este lunes la nueva convocatoria del programa Retorna Cualifica Emprego, con el que el Gobierno gallego prevé facilitar el regreso a Galicia de 200 gallegos y gallegas residentes en el exterior con un puesto de trabajo asegurado. La iniciativa, que contará con una inversión de 2,3 millones de euros repartidos entre 2026 y 2027, se enmarca en la Estratexia Galicia Retorna y en el modelo propio de atracción de talento impulsado por la comunidad, basado en la conexión directa con las necesidades del tejido empresarial.

El objetivo del programa es doble: por un lado, favorecer el retorno de la diáspora gallega y, por otro, contribuir a cubrir vacantes en sectores con dificultades para encontrar mano de obra. Para ello, se articula un sistema en el que las empresas ofertan puestos de trabajo desde Galicia y, paralelamente, se realiza la selección de candidatos en origen, garantizando así un encaje más eficaz entre oferta y demanda.

El programa está dirigido a personas gallegas emigradas o a sus descendientes menores de 55 años, que podrán acceder a un itinerario completo de inserción laboral. Este incluye formación específica para adaptarse al puesto de trabajo que van a desempeñar, así como distintas ayudas para facilitar su asentamiento en la comunidad. Entre ellas destacan las destinadas al alquiler de vivienda, incorporadas en la anterior edición y que buscan dar respuesta a una de las principales dificultades del retorno.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es la ampliación del período de prospección, selección y acompañamiento, que pasa de 11 a 16 meses. Este refuerzo permitirá un mayor margen para detectar las necesidades reales de cada territorio, mejorar la identificación de perfiles profesionales y ofrecer un acompañamiento más prolongado tanto a las empresas como a las personas beneficiarias. El objetivo es lograr resultados más ajustados y una integración laboral más estable.

Además, el programa contempla una gestión integral a través de entidades especializadas, que se encargarán de intermediar entre empresas y candidatos, así como de acompañar todo el proceso, desde la selección hasta la incorporación al puesto de trabajo y la adaptación al entorno.

Las dos ediciones anteriores avalan la trayectoria de esta iniciativa. En total, cerca de 400 gallegos y gallegas retornaron a través de este programa desde 21 países diferentes, entre ellos Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela, Brasil, Colombia, México, Reino Unido, Alemania o Suiza. Muchos de ellos lo hicieron acompañados por sus familias, lo que elevó el número total de personas beneficiadas a más de 560.

El perfil medio de los participantes es el de personas jóvenes, con una edad aproximada de 35 años, que han encontrado oportunidades laborales en sectores muy diversos como la hostelería, la industria, la construcción, el comercio, los servicios o el ámbito agroganadero. En conjunto, el programa ha tenido impacto en alrededor de 60 ayuntamientos gallegos, contribuyendo a fijar población y dinamizar el tejido económico local.

En la edición de 2025, cerca de 220 empresas mostraron interés en participar, lo que supuso la implicación de más de 90 municipios. Este dato refleja la creciente demanda de mano de obra en determinados sectores y el papel que juega el retorno como herramienta para dar respuesta a estas necesidades.

El Ejecutivo gallego enmarca Retorna Cualifica Emprego dentro de una estrategia más amplia de atracción de talento que combina el retorno de la diáspora con la captación ordenada de trabajadores procedentes de terceros países. Este modelo se basa en una migración planificada, segura y vinculada a la realidad del mercado laboral, priorizando la integración y la estabilidad.

La Estratexia Galicia Retorna 2023-2026 prevé superar las 30.000 personas retornadas en ese período. Solo en 2023 y 2024 ya regresaron alrededor de 17.000 gallegos, con más de 8.400 retornos en cada anualidad, una tendencia que el Gobierno autonómico espera consolidar en los próximos años.

Junto a este programa, la Xunta también impulsa otras iniciativas complementarias, como las ferias de empleo en el exterior, que buscan poner en contacto directo a empresas gallegas con potenciales trabajadores. Tras la experiencia piloto en Argentina y Uruguay, que reunió a más de 3.500 participantes y contó con la implicación de clústeres y empresas de sectores estratégicos, este año se celebrará una nueva edición en Brasil, concretamente el 6 de junio en São Paulo y el 8 de junio en Salvador de Bahía.

La nueva convocatoria de Retorna Cualifica Emprego se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia. Con ella, la Xunta pretende consolidar un modelo que no solo facilita el regreso de los gallegos del exterior, sino que también contribuye a reforzar el desarrollo económico, la cohesión territorial y el relevo generacional en la comunidad.