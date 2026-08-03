José Luis Perestelo inicia este lunes un viaje a Venezuela para mantener el contacto con la comunidad canaria

El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, inicia este lunes una visita a Venezuela que se prolongará hasta el próximo 15 de agosto y que tendrá como objetivo mantener el contacto del Ejecutivo autonómico con la comunidad canaria residente en el país y conocer de primera mano la situación de las entidades y centros que atienden a los isleños.

El viaje se produce después de que el Gobierno de Canarias haya ampliado las ayudas destinadas a los canarios y descendientes residentes en Venezuela tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio. La convocatoria de 2026 contempla 8.356 beneficiarios de tarjetas de alimentos, 5.711 de medicamentos y 1.126 personas con cobertura sanitaria, lo que supone más de 15.000 prestaciones.

La ampliación de estos programas ha permitido incrementar en un 44,7 % la cobertura de las ayudas respecto al año anterior. El refuerzo forma parte de la respuesta extraordinaria activada por el Ejecutivo autonómico tras la emergencia sísmica y busca prestar una atención especial a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Durante casi dos semanas, Perestelo desarrollará una intensa agenda que le llevará a distintos estados venezolanos y a numerosas asociaciones y centros de la colectividad canaria. El viaje incluirá reuniones institucionales, visitas a centros de acogida y atención social y encuentros con representantes de las entidades canarias.

Primera jornada en Caracas

La primera jornada comenzará este lunes en Caracas con una reunión con el equipo de trabajo de la Delegación del Gobierno de Canarias. Posteriormente, el viceconsejero se desplazará a la Embajada de España en Venezuela, donde mantendrá encuentros con el cónsul de España, Ramón Molina, y con el consejero de Trabajo y Seguridad Social, Julio Cruz.

El martes 4 de agosto, Perestelo viajará a La Guaira, uno de los estados afectados por el terremoto del pasado 24 de junio. Durante su estancia visitará la Unión Canaria de Venezuela para conocer directamente la situación de las personas afectadas y comprobar la evolución del plan de actuación puesto en marcha por el Gobierno de Canarias.

Ese mismo día regresará a Caracas para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo de Residentes Españoles (CRE).

El miércoles 5 de agosto se desplazará al estado Aragua, donde mantendrá una reunión con los responsables del Centro Hispano Venezolano y visitará posteriormente el centro de acogida de Cagua.

La jornada continuará en la sede de la Hermandad Nuestra Señora de las Nieves, donde participará en los actos religiosos en honor a la patrona de La Palma.

Reuniones con las entidades canarias

Entre los días 6 y 9 de agosto, Perestelo mantendrá una amplia ronda de encuentros con entidades canarias radicadas en Caracas.

El jueves 6 visitará la asociación Amigos del Garoé y el Club Social Archipiélago Canario, mientras que el viernes 7 acudirá al comedor social de la Parroquia San José de Chacao y al Hogar Canario Venezolano.

El sábado 8 será el turno de la Federación de Centros Canarios en Venezuela (Fedecanarias) y de la Asociación Cultural Benéfica Isla de la Gomera. Esa misma tarde asistirá en el Hogar Canario Venezolano a la eucaristía en honor a Nuestra Señora de las Nieves.

La ronda de reuniones en Caracas concluirá el domingo 9 con nuevos encuentros con representantes de entidades canarias de la capital venezolana.

Recorrido por Yaracuy, Lara y Carabobo

El viaje continuará el lunes 10 de agosto con el desplazamiento al estado Yaracuy, donde Perestelo se reunirá con directivos y socios del Hogar Hispano.

El martes 11 viajará al estado Lara. En Quíbor visitará la Casa de Acogida de la Fundación Nuestra Señora de Los Reyes y mantendrá un encuentro con sus residentes. Posteriormente se trasladará a El Tocuyo para saludar a los miembros de la asociación civil Hijos de Morán y regresará a Quíbor para visitar la Casa Hogar Ancianato.

Por la tarde mantendrá una reunión con los directivos del Hogar Canario Larense, en Barquisimeto.

El miércoles 12 de agosto se desplazará al estado Carabobo, donde visitará el Hogar Hispano de Valencia.

De regreso en Caracas, el jueves 13 Perestelo mantendrá a primera hora nuevas reuniones de trabajo en la Delegación del Gobierno de Canarias. Posteriormente visitará la Fundación España Salud, donde mantendrá un encuentro con sus responsables.

La agenda concluirá el viernes 14 con visitas a Aldeas Infantiles SOS, Cooperación Cesal y Fundación Pedro Zerolo, para conocer la evolución de los proyectos de cooperación que estas organizaciones desarrollan en Venezuela.

Más de 15.000 prestaciones tras la ampliación de las ayudas

El Gobierno de Canarias ha resuelto la convocatoria de 2026 para la prestación de asistencia sanitaria y la concesión de tarjetas de alimentación y medicamentos destinadas a los canarios residentes en Venezuela. La convocatoria, gestionada por la Dirección General de Emigración, recibió 8.539 solicitudes desde su apertura en febrero.

Inicialmente estaba prevista la selección de 6.291 beneficiarios de tarjetas de alimentación y 4.033 de medicamentos, pero las cifras fueron ampliadas después de que el Ejecutivo autonómico aprobara el pasado 6 de julio el refuerzo de estos programas tras los terremotos.

El Gobierno de Canarias ha elevado hasta 1.272.622 euros los recursos destinados a las tarjetas de alimentación y medicamentos. De esta cantidad, 812.322 euros corresponden al programa de alimentación y 460.300 euros al de medicamentos.

A esta cantidad se suman otros 381.293 euros destinados a ampliar la cobertura sanitaria a través de la Fundación España Salud para canarios residentes en Venezuela mayores de 65 años, en situación de necesidad, que no perciben una prestación económica por ancianidad o incapacidad y carecen de seguro médico.

La resolución tiene efectos desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027 e incluye además una lista de reserva de 140 personas para la prestación sanitaria.

José Téllez viajará a Venezuela la próxima semana

El seguimiento de estas medidas tendrá continuidad con la visita a Venezuela del director general de Emigración, José Téllez, prevista para la segunda semana de agosto.

Téllez recorrerá los estados más afectados por los terremotos para conocer sobre el terreno la situación de la población canaria y sus descendientes y comprobar el desarrollo de las actuaciones desplegadas desde Canarias tras la emergencia.

Durante su estancia mantendrá también reuniones con las entidades canarias presentes en el país, cuya colaboración está permitiendo detectar situaciones de vulnerabilidad, canalizar la atención y hacer llegar los recursos a las personas que los necesitan.

La visita servirá además para evaluar las nuevas necesidades surgidas tras los terremotos y determinar las actuaciones que deberán incorporarse al plan extraordinario de ayudas, dotado con 1,8 millones de euros para reforzar la atención social de los canarios y descendientes residentes en Venezuela.

Este plan permitirá mantener durante los próximos meses una respuesta extraordinaria en las zonas afectadas, adaptada a la evolución de las necesidades y coordinada con las entidades canarias sobre el terreno.

Con la ampliación de los programas de alimentación, medicamentos y asistencia sanitaria y el despliegue del plan extraordinario tras el doble terremoto, el Gobierno de Canarias combina la atención ordinaria a la comunidad residente en Venezuela con medidas específicas destinadas a responder a las consecuencias sociales y sanitarias de la emergencia.