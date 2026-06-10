José Manuel Sánchez, expresidente del CRE de Montpellier y consejero por Francia en el CGCEE: “La gente no se molesta en participar, sobre todo los más jóvenes, sea por desconocimiento o por dejadez”

Para Sánchez la administración española no hace suficiente para dar a conocer los Consejos de Residentes conformándose con el “mínimo sindical”

Consejero General por Francia en el VIII mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y expresidente del CRE de Montpellier, José Manuel Sánchez Moreno, ha vuelto a ser elegido miembro del CRE de su ciudad, aunque la lista que encabezaba no ha logrado más que 28 votos. Como ha ocurrido en Toulouse y París, la participación ha estado bajo mínimos: de los 19.466 electores soló 170 participaron, lo que representa un 0,87% del electorado. El responsable asociativo se muestra lúcido en su análisis de la situación actual que viven los CRE y señala la responsabilidad de la administración española en la poca participación.

Las elecciones al CRE de Montpellier se han celebrado y usted ha vuelto a ser elegido. ¿Qué valoración hace de estas elecciones?

Todavía tenemos por delante mucho trabajo, en colaboración con las instituciones (Gobierno, Autonomías, Embajadas y Consulados) para que los CRE sean conocidos y reconocidos. Hay que facilitar y flexibilizar más las elecciones y dar más potestad a los CRE, al igual que se hace en Francia con los consejeros del Exterior.

Tres listas estaban en liza -dos hace 4 años- y a pesar de ello sólo han participado 170 españoles ¿cómo puede explicar esta bajísima participación?

Hay varias razones. Por un lado, el desconocimiento: una parte muy importante de la comunidad desconoce, por distintas razones, lo que es un CRE y para qué sirve. Luego está el que la información electoral es muy limitada. Ni el gobierno, ni la embajada o consulados se molestan más de lo necesario: lo comunican en la web consular, en el twitter (o Facebook los más afortunados) y aducen que es a las asociaciones el hacer el trabajo. También está la imposibilidad de acceder al censo electoral para poder hacer una campaña en condiciones cuando en las elecciones nacionales/regionales los partidos si pueden acceder al censo. ¿Por qué esa discriminación?

¿Existen otras razones?

Añadamos la limitación del día de voto: en la mayoría de Consulados se establecen unos horarios bastante rígidos para el voto (solo por la mañana), por lo que la gente que trabaja no puede ir a votar. En esta ocasión, en Montpellier se hizo coincidir las elecciones andaluzas con las del CRE, precisamente para atraer más votantes, pero con resultado escaso. Y la falta de civismo. La gente no se molesta en participar. Sobre todo, los más jóvenes, que “no se quieren involucrar en política”, sea por desconocimiento o por dejadez.

Usted ha sido durante estos últimos 4 años uno de los tres consejeros por Francia en el CGCEE ¿Va a volver a ser candidato?

Si. Estos últimos 4 años han sido bastante satisfactorios en general, se ha trabajado mucho y bien, se ha formado un gran equipo y me gustaría continuar con la tarea que hemos iniciado.

En cuanto al CGCEE, ¿qué proyectos considera que deben ser la prioridad de los consejeros por Francia en el próximo mandato?

Yo veo cuatro objetivos principales: obtener la aplicación de la ley y poder visitar las demarcaciones consulares de Francia y a los colectivos españoles para explicar lo que es un CRE y el Consejo General: Debemos poder “tomar la temperatura” y la realidad de las diferentes regiones en nuestros países y, en suma, presentar y representar a España en Francia.

Otro objetivo es el desarrollo de las aulas Alce e Instituto Cervantes. En Francia existe un gran interés por la cultura y lengua española, sobre todo en el sur, que está claramente desaprovechado. Mantener las aulas ALCE existentes, abrir más en los grandes núcleos de población (en algunos se desconoce que existen dichas aulas) y potenciar la extensión del Instituto Cervantes y la UNED.

Juan Manuel Sánchez, junto a la ministra Elma Saiz, quiere seguir siendo consejero por Francia en el próximo CGCEE | La Región Internacional

¿Y en materia asociativa?

Están las ayudas a las asociaciones: actualmente es muy difícil para las asociaciones, sobre todo para las más antiguas, subsistir sin ayuda, y las condiciones para “rascar unos euros” son cada vez son más draconianas. El mismo dinero a repartir entre más asociaciones, con más gastos y muchas condiciones y requisitos a lo que sumamos la complejidad burocrática para apenas 500€ que hay que justificar tanto antes como después mientras que en Europa la demanda de subvenciones es más clara, objetiva y ligera: el dinero llega antes, estando más lejos y no hay que estar justificando a cada momento.

Y en lo que respecta al CRE de Montpellier ¿Qué proyectos considera que hay que impulsar en estos 4 años que se inician?

Varios. Por un lado, queremos más coordinación entre el CRE y las asociaciones. Desarrollar más actividades informativas, tenemos que ser más dinámicos, dar mayor visibilidad a nuestro trabajo. Debemos de tener un contacto más directo y amplio con la comunidad, permanencias, asistencia a eventos, tener casetas en manifestaciones oficiales, etc. Debemos ser coherentes y dotarnos de medios necesarios para desarrollar nuestro trabajo como CRE.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AL CRE DE MONTPELLIER

Listas: 3

Nº electores: 19.466

Nº mesas electorales: 3 (Montpellier, Béziers y Nimes)

Nº votantes: 170 que representa el 0,87% de los inscritos

Lista Colonia Española de Béziers y alrededores: 78 votos -3 consejeros-

Lista Apoyo a la Comunidad Española Herault/Gard/Lozere/Aveyron: 64 votos -3consejeros-

Lista Conjunta Montpellier-Séte: 28 votos -1 consejero

Consejeros elegidos en el CRE de Montpellier:

Gloria Marcos Vivo (LCEBYA)

Antonio Fulleda López (LCEBYA)

Marie Christine de la Peña Zambrana (LCEBYA)

Pablo Oliver Oliver (LACE)

Juan Carlos Cimas Fernández (LACE)

Manuela María Parra Solbes (LACE)

José Manuel Sánchez Moreno (LCM