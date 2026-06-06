Beatriz Ramos Vidal de Torres, Presidenta del CRE de Toulouse: “El movimiento asociativo está de capa caída”

Beatriz Ramos es consciente de las muchas dificultades que van a tener que afrontar en esta nueva etapa del CRE de Toulouse

Después de casi dos décadas de no contar con un Consejo de Residentes Españoles en la ciudad de Toulouse, las recientes elecciones han permitido la constitución de uno que preside la sevillana Beatriz Ramos Vidal de Torres. No ha sido fácil constituir las dos listas que se presentaban, de la misma manera que no ha sido fácil llegar a los 19.518 electores. De hecho, solo votaron 25 personas. No va a ser fácil reactivar el CRE, del que formaron parte emigrantes históricos como Amadeo Calzada o Laureano Román que también representaron a Francia en el Consejo General de la Emigración, anterior al actual CGCEE. Para La Región Internacional la nueva presidenta aborda los retos que ya ha empezado a afrontar.

Las elecciones al CRE de Toulouse se han celebrado y ha sido elegida Presidenta ¿Qué valoración hace de estas elecciones?

Mi valoración del proceso en general es positiva, sobre todo si me remito al resultado final que ha sido el haberse podido constituir un CRE en Toulouse y colaborar en el aumento del número de demarcaciones en Francia con CRE (Hoy son tres). Durante todo este recorrido, de varios meses de compromiso intenso, hemos trabajado en equipo y hemos recibido apoyos de personas que nos han acompañado en el proceso, trasladándonos ánimo y felicitaciones por la iniciativa, además de su ayuda material en la búsqueda de los avales necesarios para poder cumplir con este primer requisito, cuestión por cierto muy tediosa y llena de dificultades. En ocasiones, resultaba desalentador, hubo momentos en los que creíamos que no lo íbamos a conseguir debido a varios factores objetivos que jugaban en nuestra contra.

¿A qué factores hace referencia?

Por un lado y teniendo en cuenta que han transcurrido cerca de 20 años desde el último CRE en Toulouse, salvo algunas personas mayores, la gran mayoría de la comunidad española no tenía conocimiento alguno sobre qué es un CRE y para qué servía. Esta falta de antecedentes cercanos o referentes de la figura del CRE hacía más difícil la participación de la población tanto para el sufragio activo como para el pasivo en su constitución. En relación con lo anterior otra dificultad con la que nos encontramos fue la tarea de difusión, ya que la que hace el Consulado, según nos explicaron por la ley de protección de datos, es a través de la página web y el tablón de anuncios, y esto no es suficiente para que haya una participación masiva o al menos satisfactoria, cuando nosotros no tenemos los medios para llevar a cabo solos esta tarea. Además, hay que añadir la escasa actividad asociativa en la actualidad, en otras circunstancias, habría podido ser un importante pilar de apoyo. A pesar de los pesares la valoración ha sido positiva.

2 listas estaban en liza y sólo han votado 25 españoles ¿cómo puede explicar esta bajísima participación?

Hemos hecho todo lo posible para procurar la participación en “la cosa pública” pero insisto en que ante una comunidad con lejanos antecedentes históricos de la figura del CRE, sin un despliegue informativo desde las administraciones públicas en general, que impulsen y animen a la participación, es muy difícil que la información llegue, siendo esto además, un mandato constitucional como establecerse en el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna. Es por eso que una tarea importante para nosotras, entre otras, es hacer un análisis del asociacionismo en la demarcación de cara a impulsar la comunicación por esta vía. Otro factor a tener en cuenta, aunque no sé exactamente el alcance de su relevancia, pero que sí me llamó mucho la atención, es el hecho de que para estas elecciones concretamente sigue vigente el voto rogado, y esto puede considerarse también un obstáculo para la participación.

Beatriz Ramos y la secretaria del CRE, Amparo Muñoz, preparan una agenda de tareas que en los próximos meses debería empezar a dar resultados para acercar el CRE a la ciudadanía | La Región Internacional

La segunda lista que se presentaba no tuvo ningún voto ¿cómo explicar esto? No votaron por ella ni los propios candidatos que figuraban ni los que la avalaron con su firma…

Ha habido una lista de apoyo que, sin su apoyo, valga la redundancia, y su participación, no se habría podido constituir el CRE. Nos han felicitado y sabemos que tenemos su mano tendida. La obligación para crear un Consejo de Residentes de obtener un 7%, de los votos era algo imposible en esta fase de reactivación y tuvimos, como numerosos otros CRE en el mundo, que hacer las dos listas. Esta lista está compuesta por residentes que apoyan el CRE pero no quieren comprometerse al trabajo del día a día.

En los últimos 20 años no ha habido CRE en Toulouse, ¿cuáles van a ser hoy las prioridades de los 7 miembros elegidos para los 4 próximos años?

Todo esto es nuevo para nosotros, partimos de cero, pero a lo largo de todo el proceso, hemos estado estudiando tanto la legislación como las líneas de trabajo de otros CRE, y de ahí hemos ido sacando ideas y aprendiendo del trabajo de otros españoles y españolas que luego adaptaremos a nuestras circunstancias locales. Entre las principales líneas de trabajo está la materia en comunicación, página web, correo electrónico; hacer un diagnóstico como apuntaba antes de las asociaciones para poder tomar el pulso de cuáles son las necesidades prioritarias de los residentes españoles en la actualidad; en el ámbito educativo con las aulas ALCE; el IMSERSO o ver cómo podemos actuar en aras a la mejora de los servicios consulares y contribuir a hacer más efectivo tanto los derechos como las obligaciones de la ciudadanía española, entre otras.

¿Qué diagnóstico haría del movimiento asociativo español en su demarcación hoy?

Precisamente, éste es uno de los temas en los que queremos hacer especial hincapié. El movimiento asociativo está de capa caída, en comparación con otras épocas. En la demarcación hay pocas estructuras asociativas, hay una grande en Toulouse, la Casa de España, vamos a contactar con las otras, para colaborar en lo que sea posible.

Tras las elecciones ahora toca elegir a los 3 consejeros por Francia ante el CGCEE ¿Van a pedir que uno de los consejeros sea del CRE de Toulouse?

Habida cuenta que nos encontramos en las primeras horas de funcionamiento, este tema no se planteará hasta el otoño o fin de año, por ahora tenemos mucho trabajo por delante, así que lo veremos en su momento.

Háblenos un poco de usted, lleva 13 años en Toulouse y participa de la vida asociativa española y hoy pasa a ocupar un puesto relevante dentro de la colectividad como Presidenta del Consejo de Residentes Españoles, ¿cómo llegó a Toulouse y al asociacionismo?

Como toda persona que emigra, lo primero que hace es buscar una red de apoyo para comenzar la integración en el nuevo país, y eso nos lleva a intentar unirnos a personas que se encuentran en nuestra misma situación, cada una con sus diferentes circunstancias personales, por supuesto, pero con mucho en común, éste es el mecanismo de la empatía. Y es así como conocí la Casa de España, de la que actualmente soy socia.

[DESPIECE] RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AL CRE DE TOULOUSE -mayo 2026-

Listas: 2

Nº electores: 19.518

Nº mesas electorales: 1 (Toulouse)

Nº votantes: 25 emitidos que representa el 0,12% de los inscritos

Lista Creando Ciudadanía: 25 votos -7consejeros-

Lista Apoyo para un CRE en Toulouse: 0 votos -0 consejeros-

Consejeros elegidos en el CRE de Toulouse:

Andrés Vieco Pernia(CC)

Beatriz Ramos Vidal de Torres (CC)

Clara Reglero Díez (CC)

Amparo Muñoz Alamán (CC)

María López Muradás (CC)

Alejandro Pastrana Álvarez (CC)

Eduardo Antón Gutiérrez (CC)