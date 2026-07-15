José Miguel Dosal reivindica en Colombres el papel de España en la conquista de América y cuestiona la "leyenda negra"

El autor (primero por la derecha) y los ponentes durante la presentación del libro

La Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración acogió este viernes la presentación del libro Exploradores, indígenas y pistoleros. La conquista de América, del escritor José Miguel Dosal Fernández, quien defendió una revisión del papel desempeñado por España en la exploración del actual territorio de Estados Unidos y cuestionó la denominada "leyenda negra" sobre la conquista.

Durante su intervención, el autor, afincado en Estados Unidos desde la década de los sesenta, explicó que su obra nació con la intención inicial de abordar la historia del oeste americano, aunque sus investigaciones le llevaron a retroceder hasta los primeros exploradores españoles.

"Mi idea original era escribir un libro sobre el oeste americano, pero al empezar a investigar todo eso dije: 'Tengo que empezar por el principio'", señaló Dosal, quien aseguró que fueron los españoles quienes protagonizaron la primera expansión por territorios como Florida, Texas, California o Nuevo México.

En este sentido, sostuvo que la aportación española ha quedado relegada en el relato histórico. "Los españoles fueron en realidad los que crearon el oeste; no fueron ni los vaqueros, ni los anglosajones, ni nadie en absoluto. Fuimos nosotros", afirmó.

El escritor destacó también la presencia de exploradores procedentes del norte de España y citó expresamente al asturiano Pedro Menéndez de Avilés, al tiempo que recordó que buena parte del actual suroeste de Estados Unidos formaba parte de la Nueva España.

Dosal explicó que, tras años residiendo en Estados Unidos, tuvo contacto con comunidades indígenas y con escenarios vinculados a personajes históricos como Joaquín Murrieta, experiencia que despertó su interés por profundizar en aquella etapa histórica.

Respecto a la denominada "leyenda negra", el autor rechazó esa interpretación de la conquista y defendió que responde a un relato construido posteriormente. "La leyenda negra fue creada por los anglosajones", afirmó, aunque reconoció que durante la expansión española "hubo muertes" y "hubo atropellos", al tratarse de un proceso de conquista.

A su juicio, la presencia española también supuso la transmisión de conocimientos a las poblaciones indígenas. "Los españoles, en realidad, les enseñaron mucho. Les enseñaron a sembrar, les enseñaron mil cosas", manifestó.

En relación con el debate sobre el impacto de las enfermedades llevadas desde Europa, Dosal sostuvo que las comunidades indígenas ya convivían con distintas patologías antes de la llegada de los españoles y expresó sus dudas sobre que la propagación de enfermedades pueda atribuirse exclusivamente a estos. "Yo no me acabo de convencer de que los españoles llevaron enfermedades ni nada de eso", indicó.

El escritor también se refirió a las peticiones formuladas desde algunos sectores para que España pida disculpas por la conquista de América. En este sentido, consideró que esas reclamaciones responden a intereses políticos actuales y afirmó que "no está justificado nada". "Yo no puedo entender cómo pedir disculpas. Vamos a ver, pedir disculpas, ¿por qué?", planteó.

En declaraciones a La Región Internacional, Dosal defendió además la necesidad de analizar los acontecimientos históricos desde el contexto en el que se produjeron y no con criterios actuales. "No se puede mirar la historia con los ojos de hoy; eso es absolutamente erróneo, cada tiempo tiene un tiempo", sostuvo, antes de concluir que, en su opinión, "esa conquista nos dio a todos muchísimas cosas, más positivas que negativas, sin duda".