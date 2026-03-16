José Téllez: “Hemos detectado que la participación de jóvenes en las entidades canarias disminuye y las asociaciones envejecen"”

El director general de Emigración del Gobierno canario junto a un grupo de jóvenes de la diáspora

El Gobierno de Canarias ha iniciado un proyecto para estudiar la situación de los jóvenes descendientes de canarios que viven en el exterior con el objetivo de encontrar fórmulas que permitan reconectarles con sus raíces y aumentar su participación en las entidades canarias.

La iniciativa, impulsada a través de la Dirección General de Emigración, pretende analizar el papel de las nuevas generaciones en la diáspora y plantear estrategias que refuercen el vínculo con el archipiélago.

Según explicó el director general de Emigración, José Téllez, el Ejecutivo autonómico ha detectado un descenso en la implicación de los jóvenes en las asociaciones de la colectividad. “Hemos detectado que la participación de jóvenes en las entidades canarias está disminuyendo, las asociaciones están envejeciendo y no tenemos tanta facilidad para conocer las necesidades que tienen los jóvenes y cuáles son sus expectativas, tanto en América Latina como en Europa”, señaló.

El proyecto, presentado por la Fundación Canaria Imagine 2050, plantea la realización de un diagnóstico prospectivo y participativo para analizar la situación de la juventud descendiente de Canarias residente en el exterior y definir líneas de actuación que orienten la acción pública en este ámbito.

La iniciativa se dirige a jóvenes de entre 18 y 35 años, descendientes de personas canarias que residen en países como Venezuela, Argentina y Uruguay, además de distintos países europeos.

El objetivo es identificar mecanismos que favorezcan su participación en las entidades canarias de sus territorios y fortalecer el vínculo con Canarias, la canariedad y el arraigo identitario.

Téllez subrayó que la finalidad del proyecto es clara: “Escuchar a la juventud, identificar las causas del desapego y cocrear escenarios de futuro que permitan diseñar nuevos caminos de participación y vínculo con Canarias desde una visión estratégica y sostenible”.

A partir de este trabajo, el Gobierno autonómico espera obtener un diagnóstico completo sobre la juventud canaria en el exterior, plantear escenarios de futuro sobre su relación con Canarias y elaborar recomendaciones para futuras políticas públicas dirigidas a fortalecer la relación con la diáspora.