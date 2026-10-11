Un juego de la Oca inédito

El clásico Juego de la Oca se reinventa con una nueva propuesta vinculada al Milenario de Montserrat, que busca combinar entretenimiento, divulgación y conocimiento de este enclave catalán. La iniciativa fue impulsada a finales del año pasado por los miembros más jóvenes del Centre Català de Kansai (CCK), en Osaka, con el objetivo de crear un recurso que perdure más allá de las actividades celebradas durante la conmemoración.

La elección del Juego de la Oca responde a la intención de adaptar un formato conocido y accesible a todas las edades a la historia y el significado de Montserrat. Sus promotores señalan que, mientras Santiago de Compostela cuenta desde hace años con un juego relacionado con su tradición peregrina, Montserrat no disponía hasta ahora de una propuesta similar.

El proyecto forma parte de las actividades desarrolladas por el Centre Català de Kansai entre agosto y octubre del pasado año con motivo del Milenario. Entre ellas estuvieron la proyección de un documental sobre Montserrat traducido al japonés, una presentación del doctor Jorge Rodríguez Ariza sobre el enigma de las vírgenes negras y una conferencia sobre la influencia de Montserrat en artistas, escritores y compositores como Màrius Brossa, Antoni Gaudí, Jacint Verdaguer, Johann Wolfgang von Goethe o Richard Wagner.

La programación culminó con un concierto histórico del Llibre Vermell de Montserrat en Kobe. Frente al carácter puntual de estas actividades, el juego pretende mantener vivo el recuerdo del Milenario y continuar divulgando el patrimonio de Montserrat en los años posteriores a la celebración.

Cuatro meses de trabajo

Siete integrantes del Centre Català de Kansai, tanto catalanes como japoneses, han trabajado durante cuatro meses en el diseño y desarrollo del juego. Las ilustraciones han sido realizadas por Nakki, una joven dibujante japonesa, y el proyecto ha pasado por diferentes fases de pruebas y modificaciones antes de su lanzamiento.

La propuesta incorpora además un elemento propio: la Oca Preguntona, un personaje concebido para estimular la memoria y favorecer el aprendizaje. El tablero incluye 63 preguntas dirigidas al público adulto y otras veinte destinadas a los niños.

Las tarjetas están disponibles inicialmente en catalán, castellano y japonés, aunque el diseño permite que las comunidades catalanas del exterior puedan adaptarlas a sus propias circunstancias. Las entidades pueden traducir las preguntas a otras lenguas, retirar las versiones que no necesiten y realizar modificaciones relacionadas con su país de residencia.

De esta manera, el proyecto pretende convertirse también en una herramienta de intercambio y cohesión entre las comunidades catalanas en el exterior y las personas de otras nacionalidades vinculadas a ellas.

Una propuesta para las comunidades catalanas del exterior

El Juego de la Oca de Montserrat se distribuirá gratuitamente en formato digital entre las entidades catalanas de todo el mundo que estén interesadas en utilizarlo. Sus impulsores confían en que la experiencia pueda seguir evolucionando a medida que el juego llegue a distintos países y que las comunidades incorporen nuevas aportaciones y adaptaciones.

Las entidades interesadas pueden solicitar el juego a través del correo exosaka@osb.att.ne.jp.

La iniciativa convierte así un juego tradicional en una nueva vía para acercar la historia, el patrimonio y el significado de Montserrat a distintas generaciones y, al mismo tiempo, conectar a las comunidades catalanas repartidas por diferentes lugares del mundo.