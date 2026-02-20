La Junta abre el plazo de ayudas para castellanos y leoneses en el exterior en situación de especial necesidad

La Junta de Castilla y León ha convocado las ayudas individuales destinadas a castellanos y leoneses residentes en el exterior que se encuentran en situación de especial necesidad durante 2026. La medida, impulsada por la Consejería de la Presidencia, mantiene así una línea de apoyo que se convoca de forma anual.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de abril y el presupuesto inicial destinado a estas ayudas asciende a 150.000 euros.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones 2023-2026 de la Consejería, que fija como uno de sus objetivos prioritarios mejorar la calidad de vida de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, especialmente en aquellos casos de mayor vulnerabilidad. Las ayudas están orientadas a cubrir necesidades básicas de subsistencia cuando no existen recursos suficientes.

Para poder optar a estas ayudas es necesario ser mayor de 18 años, tener nacionalidad española y residir en alguno de los países recogidos en el anexo de la convocatoria. Además, el solicitante debe estar inscrito en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) en un municipio de Castilla y León.

Los interesados deberán acreditar la carencia de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación se evaluará en función de los índices de referencia establecidos por el Gobierno de España para cada país de residencia, con el fin de ajustar la valoración a la realidad económica del lugar en el que vive el solicitante.