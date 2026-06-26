La Junta destina 384.400 euros a 86 comunidades en el exterior y ocho federaciones

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El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia de Castilla y León, la concesión directa de subvenciones por un importe total de 384.400 euros destinadas a 86 comunidades castellanoleonesas en el exterior, ocho federaciones, la Confederación Internacional de Casas Regionales y la Federación de Casas Regionales y Provinciales.
El objetivo de estas ayudas es contribuir al mantenimiento, funcionamiento ordinario y desarrollo de actividades de estas entidades, que actúan como punto de encuentro para la ciudadanía vinculada a la comunidad autónoma fuera de su territorio y como instrumento de difusión cultural, social e identitaria.
Según ha informado la Junta, esta actuación se enmarca en la Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior (2013) y en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028.El programa también contempla la financiación de iniciativas específicas para mantener la actividad de estas entidades y mejorar su conexión con los ciudadanos castellanos y leoneses residentes en el extranjero.
El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en rueda de prensa que este apoyo económico consolida una política estable de respaldo a estas organizaciones, que en la última década ha superado los tres millones de euros de inversión.
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