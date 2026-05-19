González Gago, consejero de Presidencia de Castilla y León: “Queremos que cualquier castellano y leonés que haya tenido que marcharse pueda regresar a su tierra”

En la imagen, el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León

Este martes, 19 de mayo, concluye el plazo de solicitud de las ayudas del programa Pasaporte de Vuelta, la línea de ayudas de Castilla y León destinada a favorecer el retorno de castellanos y leoneses residentes fuera de la Comunidad y reforzar las políticas contra la despoblación.

La convocatoria, impulsada por la Consejería de la Presidencia, contempla ayudas individuales que oscilan entre los 2.500 y los 6.600 euros, en función de la edad del solicitante, las cargas familiares y el lugar de residencia elegido tras el retorno.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, aseguró que el objetivo de la Junta es facilitar que “cualquier persona que haya tenido que dejar Castilla y León pueda regresar a su tierra, junto a su familia, si así lo desea”.

González Gago defendió además el carácter estratégico del programa en la lucha contra la pérdida de población, especialmente en el ámbito rural. “Necesitamos apoyar a las familias jóvenes que deciden regresar a vivir en Castilla y León”, afirmó, destacando también la prioridad que la convocatoria concede a quienes se instalen en municipios pequeños.

La dotación inicial del programa asciende a 520.000 euros, la misma cuantía que en 2025, aunque la Junta contempla ampliar el presupuesto si la demanda así lo requiere, como ya ocurrió el pasado año.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, en 2025 se concedieron 290 ayudas por un importe cercano al millón de euros. Más de la mitad de los beneficiarios eran menores de 35 años y el 61% correspondieron a mujeres. Del total de ayudas, 53 se destinaron a retornados procedentes del extranjero y 237 a personas llegadas desde otras comunidades autónomas.

El programa establece criterios de baremación que priorizan el retorno al medio rural y a las familias con personas a cargo. Además, las ayudas se incrementan un 20% cuando el retorno se produce a municipios de menos de 10.000 habitantes, o de menos de 3.000 si se encuentran próximos a capitales de provincia.

Las solicitudes pueden presentarse de manera presencial o a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.