La Junta de Extremadura promueve alianzas entre América Latina, el Caribe y Europa en el IX Congreso Internacional de Guadalupe

IX Congreso Internacional “Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa: El papel de América Latina y Europa en un mundo en guerra”

La Junta de Extremadura ha propuesto la creación de una alianza estratégica entre América Latina, el Caribe y Europa como respuesta a la fragmentación y los conflictos internacionales, durante la inauguración del IX Congreso Internacional “Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa: El papel de América Latina y Europa en un mundo en guerra”, celebrado en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe.

El director general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Pablo Hurtado, destacó que esta alianza podría contribuir a la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y la estabilidad internacional, así como fomentar un espacio de cooperación abierta, multilateralismo eficaz y defensa del derecho internacional. Hurtado subrayó también la importancia de fortalecer las instituciones, proteger la libertad y recuperar la confianza de la ciudadanía en tiempos de incertidumbre y conflictos.

Durante su intervención, el director general recordó el papel histórico de Extremadura como punto de conexión entre Europa y América Latina, resaltando la labor de la Fundación Yuste como espacio de diálogo, construcción de consensos y difusión del pensamiento iberoamericano.

El congreso reúnió a más de 200 participantes, tanto de manera presencial como virtual, provenientes de países como Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Filipinas, Francia, Guatemala, Israel, Marruecos, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, República Checa, Uruguay y España. Entre los ponentes destacan figuras como Antonio Ledezma, exsenador venezolano; Jesús Sánchez Adalid, escritor; Juan Billón Laá, coronel jefe del área de Cultura de Defensa; Rocío de los Reyes Ramírez, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos; Yolanda Gamarra Chopo, catedrática de Derecho Internacional Público; Esther Jaén, periodista y analista política; y Ángel Expósito, corresponsal de la Cadena Cope.

La agenda incluyó presentaciones de jóvenes investigadores y doctorandos sobre temas como las relaciones comerciales entre la UE y América Latina en contextos de guerra, el populismo histórico, el mestizaje cultural entre Extremadura y América, el liderazgo político de las mujeres en Centroamérica, los servicios de inteligencia y las consecuencias de los conflictos bélicos.

La jornada concluyó con la entrega del IX Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas, dotado con 3.000 euros y con la publicación de la tesis en la colección “Tesis Doctorales” de la Fundación Yuste.

Esta actividad forma parte de la Escuela de Guadalupe, un programa de conocimiento y transferencia impulsado por la Fundación Yuste para la investigación en Historia, Derecho y Relaciones Internacionales. El proyecto busca contribuir al desarrollo académico, social e intelectual de la región, ofreciendo herramientas que fortalezcan el avance socioeconómico en Iberoamérica y promuevan la cooperación entre los países del Atlántico, aprovechando los vínculos históricos y actuales con vistas a un futuro común.