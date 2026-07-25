Descendientes de emigrantes procedentes de cuatro países recorren Castilla y León para conocer su realidad social, institucional y cultural

Un total de 26 jóvenes de origen castellano y leonés residentes en América participan estos días en Castilla y León en una nueva edición de los programas de estancias temporales Encuentro y Orígenes, una iniciativa de la Junta destinada a fortalecer los lazos con la diáspora y favorecer el relevo generacional de las casas regionales en el exterior.

Los programas, integrados en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, reúnen este año a participantes procedentes de Argentina, Cuba, Uruguay y Guatemala, que durante varias jornadas recorren la comunidad autónoma para profundizar en sus raíces y conocer de cerca su realidad actual.

En esta edición participan 13 jóvenes menores de 35 años dentro del programa Encuentro y otros 13 ciudadanos de entre 35 y 60 años a través del programa Orígenes, con el objetivo común de estrechar su relación con Castilla y León y trasladar posteriormente esa experiencia a las casas regionales de sus países de residencia.

Durante su estancia, los participantes desarrollan un programa de formación en liderazgo y conocen de primera mano el funcionamiento de las instituciones autonómicas, así como la realidad social, económica y cultural de Castilla y León.

Durante un encuentro con el consejero y la directora general | Junta de Castilla y León

La iniciativa busca proporcionarles herramientas para desempeñar un papel más activo dentro de las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, reforzando la actividad de estos centros y promoviendo el mantenimiento de los vínculos con la comunidad de origen.

Además del componente formativo, el programa ofrece a los participantes la oportunidad de reencontrarse con sus raíces familiares y conocer el patrimonio, la historia y la cultura de Castilla y León, favoreciendo un mayor conocimiento de la comunidad entre las nuevas generaciones de descendientes de emigrantes.

En el marco de esta estancia, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, recibió este viernes a los integrantes de ambos programas y les animó a "disfrutar intensamente de esta experiencia de reencuentro con Castilla y León, con sus gentes y con sus raíces", al tiempo que les pidió mantener vivo el vínculo con una tierra que, aseguró, "siempre les espera con los brazos abiertos".