Langreanos en el Mundo prepara su cita anual con memoria, cultura y reconocimiento a la solidaridad

La asociación Langreanos en el Mundo ya tiene preparado el programa de sus tradicionales Encuentros Anuales, una cita que volverá a reunir en Langreo a la diáspora vinculada al concejo durante la primera semana de septiembre con una programación que combina cultura, memoria, divulgación y reconocimiento a quienes mantienen vivo el compromiso con su tierra.

La asociación, que mantiene una importante presencia entre los langreanos residentes fuera de Asturias, ha diseñado un programa que tendrá su día grande el viernes 4 de septiembre, aunque las actividades se extenderán durante varios días. El boletín de julio de la entidad confirma, entre otras citas, la conferencia anual del día 2 y la Asamblea Anual de Socios del día 3.

Javier Abel Menéndez protagoniza la conferencia anual

Uno de los momentos destacados llegará el miércoles 2 de septiembre, con la conferencia anual a cargo de Javier Abel Menéndez, Premio Langreanos en el Mundo. El investigador abordará los últimos avances relacionados con la prevención y el tratamiento del cáncer, en una actividad que pretende acercar al público la investigación científica y la trayectoria de uno de los galardonados de la asociación.

Menéndez fue reconocido por su trayectoria investigadora en el ámbito de la oncología, con participación como investigador principal en proyectos nacionales e internacionales y publicaciones científicas de alto impacto, sin perder su vinculación con Langreo.

El jueves 3 de septiembre será el turno de la Asamblea Anual de Socios, una de las citas habituales de la asociación para hacer balance de su actividad y reunir a sus miembros.

El viernes 4, día grande de los Encuentros

La jornada principal comenzará a las 11:00 horas, con la recepción de los galardonados en la sede social de La Torre de la Quintana, donde firmarán en el libro de honor.

Posteriormente, a las 12:00 horas, los premiados y la Junta Directiva serán recibidos en el Ayuntamiento de Langreo.

El acto central llegará a las 13:30 horas en Langrehotel, con la entrega de los galardones a Javier Abel Menéndez y al Conceyu de Solidaridá y Xusticia.

La organización reconocerá así tanto una trayectoria científica vinculada a la investigación contra el cáncer como una labor solidaria desarrollada desde Langreo. El Conceyu de Solidaridá y Xusticia recibe la Distinción Solidaria ‘Falo Cadenas’ por su trabajo de cooperación y solidaridad, especialmente por los proyectos desarrollados en Guatemala.

Tras la entrega de los reconocimientos se celebrará una espicha de hermandad, que pondrá el cierre festivo a la jornada.

Un encuentro con la diáspora langreana

Los Encuentros Anuales representan para Langreanos en el Mundo una oportunidad para reforzar la relación entre quienes viven fuera y el concejo. La propia asociación destaca que estas actividades buscan mantener la conexión física y emocional con Langreo y fomentar el sentimiento de pertenencia entre sus socios repartidos por diferentes lugares del mundo.

Con esta nueva edición, Langreanos en el Mundo vuelve a convertir septiembre en un punto de encuentro entre emigración, cultura, ciencia, memoria y solidaridad, con unos actos que tienen como eje la relación permanente entre Langreo y los langreanos que desarrollaron su vida lejos de Asturias.