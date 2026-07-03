León XIV regresa a Lampedusa trece años después del histórico viaje de Francisco

El Papa León XIV viajará este sábado 4 de julio a la isla italiana de Lampedusa, trece años después de la visita de su predecesor, Francisco, quien convirtió este enclave del Mediterráneo en uno de los principales símbolos de la defensa de los migrantes y refugiados al denunciar la tragedia humanitaria de los naufragios frente a las costas europeas.

La visita del pontífice se enmarca en la gira que está realizando por distintas ciudades italianas y tendrá un marcado carácter pastoral y humanitario. Durante las tres horas y media que permanecerá en la isla, visitará el cementerio local para rendir homenaje a las víctimas, realizará una ofrenda floral en la Puerta de Europa —monumento dedicado a los migrantes fallecidos en el mar— y bendecirá una placa en el muelle Favaloro, nombrado en honor al Papa Francisco.

Además, León XIV saludará a varios migrantes, celebrará una misa y mantendrá un encuentro con autoridades, voluntarios y niños enfermos antes de regresar a Roma.

La elección de Lampedusa tiene un fuerte simbolismo. Fue el primer destino apostólico de Francisco tras su elección en 2013, cuando denunció desde esta isla la "globalización de la indiferencia" y lanzó un contundente grito de "vergüenza" por las continuas muertes de personas que intentaban alcanzar Europa por mar. Apenas unos meses después de aquella visita, dos naufragios provocaron la muerte de más de 600 migrantes.

El arzobispo de Agrigento, Alessandro Damiano, considera que este viaje da continuidad al mensaje que León XIV ya lanzó durante su reciente visita a Canarias, donde pidió a las redes de tráfico de personas que abandonaran su actividad. A su juicio, Lampedusa sigue siendo "un lugar simbólico para todo el Mediterráneo", donde confluyen los principales desafíos de la migración.

Damiano reconoce que la situación apenas ha cambiado desde la visita de Francisco y que los desembarcos continúan produciéndose. Aunque ahora los rescates recaen principalmente en la Guardia Costera y las fuerzas de seguridad, destaca la labor de la Iglesia y de las organizaciones humanitarias para ofrecer una acogida digna a quienes llegan a la isla.

El arzobispo también ha lamentado las políticas de devolución de migrantes impulsadas por distintos gobiernos europeos, al considerar que priorizan la seguridad frente a la acogida. En ese sentido, ha defendido que la respuesta debe inspirarse en los valores del Evangelio y en la protección de la dignidad de quienes se ven obligados a abandonar sus países.