Lisboa ofrece cooperación a Urkullu para reforzar la fachada atlántica

El presidente de la Fundación eAtlantic, el lehendakari Iñigo Urkullu, ha concluido este jueves una agenda de trabajo de dos días en Portugal centrada en reforzar la cooperación institucional y experta en torno a los objetivos estratégicos de la fachada atlántica. La visita ha permitido abrir nuevas vías de colaboración con actores clave portugueses en el marco de la futura Estrategia Macrorregional Atlántica.

Durante su estancia en Lisboa, Urkullu mantuvo encuentros con el embajador de España en Portugal, Juan Fernández Trigo; con el vicealcalde de Lisboa, Gonçalo Reis; y con la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de Lisboa y Valle del Tajo (CCDR LVT), encabezada por su presidenta, Teresa Almeida. En los distintos encuentros estuvo acompañada la delegación por la directora general de la Fundación eAtlantic, Marian Elorza.

En el almuerzo celebrado el miércoles, el embajador Fernández Trigo trasladó su disposición a colaborar de manera directa en la fase actual de creación de la Estrategia Macrorregional Atlántica, tras conocer las líneas de trabajo de la Fundación eAtlantic. El diplomático subrayó la importancia de impulsar una coordinación eficaz entre territorios atlánticos y ofreció su apoyo institucional desde la embajada.

Posteriormente, la delegación fue recibida por el vicealcalde de Lisboa, Gonçalo Reis, quien mostró plena sintonía con la necesidad de reforzar la cooperación en favor de la fachada atlántica. En este contexto, ofreció Lisboa como sede de algunos de los foros que la Fundación eAtlantic prevé organizar en su calendario de actividades y calificó de “sugerente” y “acertada” la apuesta por aunar agentes públicos y privados en las iniciativas de la fundación.

La agenda concluyó este jueves con una reunión de trabajo con representantes del CCDR Lisboa y Valle del Tajo, un organismo clave para la afirmación de la región a nivel nacional e internacional, con prioridades en competitividad económica, innovación y resiliencia territorial. Ambas partes coincidieron en la necesidad de impulsar dinámicas de cooperación entre instituciones y agentes públicos y privados para generar sinergias y promover un crecimiento económico, social, medioambiental y cultural sostenible.

En la sesión participaron una docena de personas expertas del CCDR LVT, entre ellas José Guerreiro, presidente del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA), y Tiago Pitta e Cunha, administrador ejecutivo de la Fundación Océano Azul y referente europeo en gobernanza del océano, distinguido con el Premio del Ciudadano Europeo del Parlamento Europeo.

La Fundación eAtlantic trasladó a las personas asistentes su interés en que participen en el proceso de investigación sobre la territorialización de los informes Letta y Draghi. En este sentido, Marian Elorza destacó que sus aportaciones serán especialmente relevantes en ámbitos como la innovación, la economía azul y la sostenibilidad de los océanos, consolidando así una red atlántica de cooperación con proyección europea.