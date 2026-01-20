El Lehendakari presenta a Euskadi como un país estable y atractivo en foro de Davos

El Lehendakari, Imanol Pradales, presenta estos días a Euskadi como un país estable, competitivo y atractivo para la inversión en el Foro Económico Mundial de Davos, el principal encuentro económico y financiero a escala global, que reúne en la localidad suiza a líderes políticos, empresariales y financieros de primer nivel.

La presencia vasca en Davos se enmarca en la Estrategia "EuskadiGlobala" del Gobierno Vasco y responde al objetivo de “jugar la partida allí donde se toman las decisiones que afectan al futuro de Euskadi”, tal y como ha señalado Pradales. En un contexto marcado por la fragmentación geopolítica y la incertidumbre global, el Foro se ha consolidado como un espacio clave para el diálogo institucional y económico internacional.

El Lehendakari encabeza una delegación del Gobierno Vasco integrada por el secretario general de Acción Exterior, Ander Caballero, y los consejeros de Hacienda y Finanzas, Noel d’Anjou, y de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi. El objetivo es situar a Euskadi en el escaparate del mayor foro económico mundial y dar a conocer sus oportunidades de inversión y diversificación de carteras.

Tras una primera jornada de toma de contacto, la delegación participa desde este miércoles en la agenda central del World Economic Forum, donde se analizan los principales riesgos de la economía global, las tendencias socioeconómicas y las oportunidades que ofrecen tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la computación cuántica. La agenda incluye encuentros centrados en industria, tecnología, transición verde, seguridad, cooperación financiera y los grandes retos del sistema bancario y financiero.

“Ponemos a Euskadi en el escaparate económico más relevante que existe. Davos ofrece una oportunidad única para mantener reuniones políticas, económicas y financieras al más alto nivel”, ha subrayado Pradales, quien ha destacado también el carácter estratégico de este viaje, el primero de un lehendakari a este foro, con la voluntad de consolidar futuras participaciones.

Evento conjunto con Naciones Unidas

La agenda culminará el jueves 22 con un evento conjunto de Euskadi y Naciones Unidas. En este encuentro, el Lehendakari defenderá a Euskadi como ejemplo de implementación de la Agenda 2030 y pondrá en valor sus capacidades industriales, económicas y sociales como factor diferencial de competitividad.

Pradales expondrá cómo, a través de estrategias de desarrollo inclusivas y a largo plazo, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Euskadi gestiona los riesgos sociales y medioambientales y ofrece una “prima de estabilidad” en el escenario global. Esta estabilidad se apoya en una sólida posición financiera —con calificación crediticia A2 de Moody’s, superior a la del Estado— y en un régimen fiscal propio que aporta seguridad jurídica y previsibilidad a largo plazo para empresas e inversores.

Asimismo, el Lehendakari destacará la base social de esa estabilidad, subrayando que Euskadi presenta un Índice de Gini del 26,7, notablemente mejor que la media de la Unión Europea, lo que refuerza la cohesión social y actúa como protección frente a la polarización y la pérdida de confianza inversora.

En el evento participarán también empresas vascas y agentes económicos internacionales implantados en Euskadi, que debatirán sobre marcos, políticas e instrumentos económicos y financieros para ampliar las cotas de éxito alcanzadas hasta ahora.

Industria, energía y tecnología

La actividad del Gobierno Vasco en Davos se inició con la participación en la apertura de un evento sobre computación cuántica organizado por IBM, donde se presentaron las oportunidades que esta tecnología ofrece a distintos sectores y las capacidades de Euskadi, en particular de BasqueQ y su milla cuántica.

Por la tarde, el consejero Mikel Jauregi intervino en un panel de la Industry and Energy Transition Initiative, coorganizado por McKinsey e Iberdrola, junto a directivos de grandes compañías energéticas, representantes institucionales y de la Comisión Europea, y el ex primer ministro italiano Enrico Letta. El debate se centró en los retos del sector eléctrico y en la transición energética europea hacia la descarbonización, compatible con la reindustrialización del continente.