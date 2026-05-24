Madrid acoge una exposición sobre la generación bicultural de Canarias y las historias de hijos de migrantes

El Gobierno de Canarias inauguró en Madrid la exposición fotográfica Hijos del Tránsito: Historias de la Generación Bicultural de Canarias, un proyecto artístico y narrativo que da voz a jóvenes nacidos o criados en Canarias, hijos e hijas de migrantes africanos, a través de retratos y testimonios personales sobre identidad, pertenencia y diversidad cultural.

La muestra, organizada por el Ejecutivo autonómico y abierta al público en la Delegación de Canarias en Madrid hasta el próximo 12 de junio, combina las imágenes del fotógrafo Arturo Rodríguez con los textos y narraciones de Beatriz Bgangu.

Durante el acto inaugural, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, destacó la importancia de escuchar las experiencias de quienes forman parte de la realidad social canaria y conviven entre dos culturas.

Candil explicó que el proyecto permite acercarse a las vivencias, inquietudes y sentimientos de una generación que, pese a haber nacido o crecido en Canarias, mantiene también un vínculo emocional y cultural con la tierra de origen de sus familias. En este sentido, defendió la necesidad de que estas personas puedan vivir su biculturalidad “sin tener que renunciar a ninguna identidad” y entendiendo esa diversidad como un elemento enriquecedor para la sociedad.

Asimismo, señaló que conocer estas historias supone también un ejercicio de integración y empatía por parte de la sociedad canaria, afirmando que, más allá del lugar de nacimiento, el color de piel o la lengua materna, “es más lo que nos une que lo que nos separa”.

Por su parte, Bgangu explicó que Hijos del Tránsito nace con el objetivo de visibilizar una realidad que forma parte del presente de Canarias, aunque muchas veces permanece fuera del foco social y cultural. El proyecto pone el acento en las experiencias personales y en cómo los protagonistas construyen su identidad entre diferentes referencias culturales que conviven en una misma sociedad.

La exposición reúne diez historias acompañadas de códigos QR que permiten a los visitantes escuchar desde sus teléfonos móviles la narración de cada testimonio en la voz de la propia Bgangu. Además, la muestra incluye una publicación impresa con las fotografías y los relatos que conforman el proyecto.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias busca promover la reflexión sobre la diversidad cultural del archipiélago y fomentar una mirada cercana, humana y respetuosa hacia las nuevas generaciones biculturales que forman parte de la sociedad canaria actual.