Maite Michelón dice adiós al CGCEE, a los 90 años y tras más de tres décadas formando parte de el

Tras más de 30 años de trabajo en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), y a sus 90 años, la consejera, la castellanoleonesa, la amiga de todos: Maite Michelón dice adiós. Lo hace llena de vitalidad, con agradecimiento, apelando a la memoria: a la suya y a la de un órgano al que llegó en 1994, y que ha cambiado tanto, que hoy casi es irreconocible.

“Lo primero es agradecer a todos mis compañeros en general y especialmente a la señora presidenta, doña Violeta Alonso, que ha llevado este octavo pleno con gran esfuerzo, con idoneidad y con respeto para todo y mis felicitaciones a todos los presidentes de las comisiones, especialmente al mío, a David Casarejos, y a todo el equipo que ha trabajado al lado, yo diría que hombro con hombro para poder llevar las cosas”. Así, dando las gracias, reconociendo, comenzó su intervención Maite, para a renglón seguido recordar a quienes formaron parte de las etapas iniciales del Consejo y a quienes ya no continúan.

“No hay que olvidarse de aquellos que trabajamos durante tantos años, que fuimos el origen de la acción de este proceso. Algunos ya fueron en un viaje eterno, otros se retiraron con distintas fechas y otros aún quedamos trabajando satisfactoriamente dentro del consejo, porque todavía hoy no hemos terminado”, dijo.

Uno de los momentos más íntimos de su despedida fue cuando evocó su propia experiencia migratoria: “La verdad es que uno se siente feliz de ver a la gente alrededor, de ver lo que trabajan, de ver a los jóvenes con tanta fuerza para ayudar a los compatriotas. Yo fui con un primer grado a la tierra que me acogió y que realmente me dio una satisfacción”.

Michelón en el Centro de la imagen con los miembros de su Comision | La Región Internacional

Michelón vinculó esa vivencia con su compromiso posterior con la colectividad: “Eso fue lo que a mí me hizo trabajar para mis compatriotas. Hay que sentirlo realmente, hay que saber estar afuera de tu país, de ir con una maleta de madera llena de ilusiones, y al llegar al país de acogida, cuando abres la maleta realmente se van todas las ilusiones. Pero bueno, hay que seguir adelante”.

A partir de ahí su intervención derivó hacia una reflexión generacional y existencial: “Los años pasan, y de qué manera, rápidos como el relámpago en el trueno. Que no dejen de lado a aquellos que han trabajado y que han entrado a la tercera edad como la cuarta, como la mía. Somos seres con rostros surcados realmente por el tiempo. Somos seres de rostro sereno, con historias no contadas. Somos raíces quemándose a fuego lento, pero con historias vivas.No se rindan, la vida es eso, continuar el viaje y perseguir los sueños. Qué importa la vida que tengas, los años que tengas. La vida es tuya, vívela”.

Con la firmeza y la sencillez que ha caracterizado cada una de sus intervenciones, y las que a partir de ahora serán sus últimas palabras en el pleno, Maite Michelón, se fue con el mayor de los agradecimientos y aplausos: “Llegó el momento de retirarme y darle paso a las personas jóvenes para que en estos tiempos modernos y de importante tecnología puedan aportar lo que nosotros no hemos podido llegar a hacer. Mucha suerte a todos y gracias por vuestro cariño..."