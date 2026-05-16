Martín Miméndez : “Fue una gran victoria que demuestra que el trabajo, seriedad y vocación de servicio son reconocidos por la colectividad”

Las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE) de la demarcación consular de Buenos Aires, dejaron una contundente victoria de la candidatura “Españoles Unidos”, encabezada por Susana Carbia, que logró revalidar su liderazgo al frente de uno de los órganos de representación más importantes de la ciudadanía española en el exterior.

La candidatura vencedora, consiguió 8 de los 15 consejeros y revalidó nuevamente la mayoría absoluta. El número dos de la candidatura, Martín Miméndez Casaleiro, analiza para La Región Internacional el resultado electoral, el crecimiento de la colectividad española en Argentina y los principales retos que afrontará el CRE durante el nuevo mandato.

¿Qué valoración hacen de la victoria?

Estamos muy contentos por los resultados. Fue una gran victoria que demuestra que el trabajo, seriedad y vocación de servicio que nos caracteriza son reconocidos por la colectividad. Además, nos impulsa a seguir en la misma dirección: un CRE cada vez más cerca de la ciudadanía, plural y con mayor presencia en toda la demarcación.

Ha habido mucha competencia en la campaña, ¿se esperaban este resultado?

Esperábamos hacer una muy buena elección. "Españoles Unidos" es un gran equipo y conformamos una lista con referentes experimentados de diferentes instituciones. A su vez, llevamos muchos años de trabajo en la colectividad y en el CRE, que hoy tiene una visibilidad nunca antes vista. En esta elección obtuvimos un 26% más de votos que hace cinco años, ganamos en 9 de los 13 centros de votación y superamos el récord histórico de votos de Españoles Unidos.

Su victoria ha sido muy holgada, ¿qué supone revalidar la mayoría absoluta?

Supone una revalidación del trabajo realizado. En estos años, con la presidente Susana Carbia, recorrimos más de 5.000 kilómetros dando 20 charlas de asesoramiento a nuestra gente, atendimos a más de 4.000 personas en la “Ventanilla de Atención a la Ciudadanía” que tiene el CRE todos los miércoles desde hace casi cuatro años. A su vez, hemos visualizado muchas demandas de la ciudadanía. Entendemos que esta gran victoria es un reconocimiento al trabajo de estos años y nos genera el desafío de superarlo en el mandato que comienza.

Si el papel del CRE era muy importante, lo va a ser más con el incremento de españoles en la demarcación. ¿Están preparados para asumirlo?

Indudablemente. De hecho, el CRE está asesorando a la ciudadanía todos los miércoles, de manera ininterrumpida. Como comentaba antes, atendimos a más de 4.000 personas en estos años, que en muchos casos tenían consultas sobre la documentación que debían presentar en su expediente o cómo debían hacerlo. Recibimos infinidad de casos y el CRE ha estado a la altura realizando un gran esfuerzo para atender a los miles de personas que se acercan, semana a semana, a nosotros. La Atención a la Ciudadanía es también fundamental para darle visibilidad al Consejo y que se conozca nuestra labor.

En este mandato que se inicia, nuestro objetivo es aumentar la atención y seguir llevando el CRE a diferentes puntos de la demarcación consular. Queremos un CRE cada vez más cercano a todos nuestros paisanos.

En el nuevo mandato, “Españoles Unidos” pretende dar continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos años, en los que han recorrido la demarcación consular de Buenos Aires, de punta a punta, acercándose a viceconsulados y agencias consulares y manteniendo una atención constante a la colectividad a través de sus espacios de asesoramiento.

Ese despliegue territorial y la atención directa a miles de ciudadanos se ha convertido en una de las señas de identidad del anterior mandato, con el objetivo de dar respuesta a las principales demandas en materia de documentación, trámites y nacionalidad.

A partir de ahí, la candidatura que liderará el CRE plantea seguir ampliando esa presencia en el territorio, reforzar los canales de atención y mantener la interlocución con la administración para mejorar los recursos disponibles y agilizar los procedimientos consulares, en un contexto de crecimiento de la comunidad española en el exterior. Arduo trabajo el que tienen por delante...