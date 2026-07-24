Las Medallas de Galicia reconocerán este viernes a cuatro mujeres de la emigración en A Cidade da Cultura

La Cidade da Cultura de Santiago será este viernes el escenario de la entrega de las Medallas de Galicia 2026, el máximo reconocimiento que concede la Xunta, en una edición dedicada a homenajear a la colectividad gallega en el exterior a través de cuatro mujeres que destacan por su trayectoria profesional y por mantener un estrecho vínculo con sus raíces gallegas.

El acto institucional, que se celebrará en la víspera del Día de Galicia, reunirá a más de medio millar de asistentes, entre representantes institucionales, miembros de la diáspora gallega y colectivos vinculados a la emigración. Además, contará con la actuación de una artista gallega con raíces en la emigración americana, como símbolo del retorno y de la conexión permanente entre Galicia y su comunidad exterior.

Las cuatro galardonadas recogerán personalmente la Medalla de Galicia. Se trata de la empresaria y vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata, Claudia Álvarez; la fiscal jefa de Menores en el cantón suizo de Argovia, Beatriz Gil; la periodista Carla Angola; y la odontóloga brasileña Camila Fernández.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó esta semana a las premiadas y destacó que representan el compromiso de las generaciones de gallegos y descendientes de emigrantes que han contribuido al desarrollo de los países en los que residen sin perder el vínculo con Galicia.

Según explicó, la edición de este año pretende reconocer no solo a quienes tuvieron que emigrar hace décadas, sino también a sus descendientes, que "son un ejemplo de integración y compromiso" y continúan proyectando el nombre de Galicia desde distintos ámbitos profesionales.

Entre las distinguidas figura Claudia Álvarez, presidenta del grupo Álvarez Argüelles Hoteles y vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata; Beatriz Gil, fiscal en Suiza y colaboradora habitual del asociacionismo gallego en Zúrich; Carla Angola, periodista nacida en Venezuela e hija de una emigrante ourensana, con una amplia trayectoria en medios de comunicación y plataformas digitales; y Camila Fernández, una destacada odontóloga en Brasil que también preside la Asociación de Empresarios Gallegos de Río de Janeiro.

La entrega de las Medallas de Galicia constituye uno de los principales actos institucionales organizados por la Xunta con motivo del Día de Galicia y servirá este año para reivindicar la aportación de la emigración y de sus descendientes a la proyección internacional de la comunidad autónoma.