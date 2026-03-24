La memoria del exilio español centró el festival de Cine Español de Nantes

El Instituto Cervantes fue uno de los protagonistas de la 35.ª edición del Festival de Cine Español de Nantes, donde el exilio español centró parte de la programación cultural con la inauguración de la exposición Caminos del exilio 1937-1939.

El director del Cervantes, Luis García Montero, inauguró la muestra en el Espace Cosmopolis de Nantes, acompañado por la directora del certamen, Pilar Martínez-Vasseur, así como por responsables culturales y comisarios de la exposición.

La muestra, obra del fotógrafo francés Philippe Gaussot, reunió cerca de un centenar de imágenes halladas tras su fallecimiento, en las que documentó distintos episodios vinculados a la Guerra Civil Española. Entre ellas, destacaron las fotografías de la evacuación de niños vascos y catalanes hacia Francia, así como las escenas de la retirada republicana y la llegada de refugiados a las playas del sur francés en 1939.

Además de la inauguración de la exposición, García Montero participó en la gala de apertura del festival, celebrada en la Ópera de Nantes, donde intervino junto a representantes del certamen en una ceremonia que marcó el inicio oficial del evento.

El festival, celebrado entre el 21 y el 29 de marzo, contó con la participación de siete largometrajes españoles en competición, entre ellos obras de directoras y directores como Celia Rico, Carla Simón o el tándem formado por José Mari Goenaga y Aitor Arregi. En esta edición, el cineasta Rodrigo Sorogoyen fue el invitado de honor.

Asimismo, el certamen rindió homenaje a la escritora Almudena Grandes con la proyección del documental Almudena, dirigido por Azucena Rodríguez, en un acto al que también asistió García Montero.