El discurso de odio en las redes sociales registró un importante descenso durante octubre. El sistema FARO del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) identificó 64.625 mensajes de contenido discriminatorio en Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube, casi un 33% menos que en septiembre, cuando se contabilizaron 96.270. La reducción está relacionada principalmente con la pérdida de protagonismo de los mensajes vinculados a la llegada de personas migrantes a Ceuta, que habían impulsado las cifras de los meses anteriores.

Así lo recoge el boletín mensual de monitorización del discurso de odio publicado por OBERAXE, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, que analiza tanto los contenidos discriminatorios difundidos en las plataformas digitales como su respuesta ante las notificaciones de estos mensajes.

Uno de los cambios más significativos se observa en los colectivos afectados. Las personas procedentes del norte de África concentraron el 55% de los mensajes hostiles, pero su representación descendió 25 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Por el contrario, aumentaron los contenidos dirigidos contra las personas migrantes en general, que alcanzaron el 30%, once puntos más que en septiembre.

También crecieron cuatro puntos los mensajes contra las personas musulmanas, hasta situarse en el 18%, mientras que los dirigidos contra las mujeres se mantuvieron en el 8%.

La menor presión migratoria reduce los mensajes contra la población norteafricana

La disminución de los contenidos relacionados con la llegada de migrantes a Ceuta explica buena parte del descenso registrado en octubre. Sin embargo, el informe advierte de que la reducción del volumen de mensajes no significa que haya desaparecido la hostilidad hacia la población migrante.

La inseguridad ciudadana continúa siendo el principal detonante del discurso de odio y está relacionada con el 51% de los contenidos reportables. Los disturbios registrados durante octubre en Francia y Barcelona también fueron utilizados para difundir narrativas que responsabilizaban a determinados colectivos, especialmente a personas migrantes de origen norteafricano, de la violencia y del deterioro de la convivencia.

Por otra parte, los contenidos vinculados a las políticas públicas representaron el 37% del total y estuvieron relacionados principalmente con la gestión de los flujos migratorios y las medidas de las administraciones. La llegada de embarcaciones a las costas españolas generó mensajes que cuestionaban las políticas de acogida y presentaban a las personas migrantes como beneficiarias indebidas de ayudas y recursos públicos.

Menos mensajes deshumanizantes, pero persiste el lenguaje agresivo

El análisis de las narrativas también refleja algunos cambios. Los mensajes que deshumanizan o degradan gravemente a determinados colectivos descendieron cinco puntos porcentuales, hasta representar el 35%. Sin embargo, aumentaron ligeramente, hasta el 43%, los contenidos que presentan a estos grupos como una amenaza. Asimismo, los mensajes que incitan a su expulsión alcanzaron el 18%, seis puntos más que en septiembre.

La agresividad continúa siendo una característica predominante: el 59% de los contenidos analizados utiliza términos explícitamente agresivos, como insultos, amenazas y descalificaciones. Además, el 34% recurre a la ironía o al sarcasmo para difundir mensajes discriminatorios bajo una apariencia humorística, una fórmula que puede dificultar su identificación y moderación por parte de las plataformas.

Aumenta la retirada de contenidos por las plataformas

El informe también registra una mejora en la respuesta de las redes sociales. Durante octubre, la tasa de retirada de mensajes de odio se situó en el 64%, cinco puntos porcentuales por encima de septiembre.

La diferencia entre los canales de denuncia sigue siendo notable. Los contenidos comunicados por instituciones y verificadores confiables (trusted flaggers) alcanzaron una tasa de retirada del 51%, mientras que las denuncias realizadas por usuarios convencionales consiguieron la eliminación del 14% de los mensajes notificados.

Por plataformas, X registró la mayor tasa de retirada, con un 87%, seguida de Facebook, con un 78%, e Instagram, con un 74%. TikTok eliminó el 40% de los contenidos notificados y YouTube, el 35%.

Los datos de octubre muestran así una reducción significativa del volumen de mensajes de odio, coincidiendo con la pérdida de intensidad de los acontecimientos migratorios que habían marcado los meses anteriores. No obstante, OBERAXE constata que persisten los discursos que vinculan a la población migrante con la inseguridad y que la agresividad sigue ocupando un lugar destacado en las conversaciones digitales.