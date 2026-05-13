Un 94% de los españoles pide protección ante el odio digital

Un estudio elaborado por Fundación La Caixa, Red.es y Fundación Hermes, en colaboración con la Universitat de Barcelona, revela que la ciudadanía reclama una “protección efectiva” de los derechos digitales, especialmente en ámbitos como la privacidad, la protección de datos y la seguridad de los menores en internet. La encuesta muestra que el 96% de los participantes considera que la privacidad y la protección de datos deben estar garantizadas por ley, mientras que un 94% reclama protección frente al acoso, los mensajes de odio y la difamación en plataformas digitales.

Además, el 95% cree que los menores están “poco o nada seguros” en el entorno digital. La gran mayoría respalda medidas como el control parental, limitar la edad mínima para usar smartphones y regular la publicidad dirigida a niños y adolescentes. El informe también señala que el 89% defiende el derecho al borrado de información personal en internet y un 81% considera que el acceso a la red debería ser asequible y protegido legalmente. Asimismo, más del 70% reclama algoritmos no discriminatorios y la posibilidad de revisión humana.

Las administraciones públicas y las empresas tecnológicas son vistas como las principales responsables de garantizar estos derechos digitales. Además, el 88% de los encuestados considera que las grandes tecnológicas acumulan “demasiado poder económico y demasiada información personal”.

El 95% considera que los menores están “poco o nada seguros” cuando se habla de redes sociales

Internet preocupa

El estudio refleja igualmente una creciente preocupación por los riesgos asociados a internet, especialmente las estafas, la pérdida de privacidad, la suplantación de identidad y el acceso a información falsa. En cuanto a la desinformación, el 88% identifica las redes sociales como el principal espacio de difusión de noticias falsas y discursos de odio. Aun así, el 78% asegura verificar “habitualmente” la información que consume en internet consultando otras fuentes.

Los jóvenes de hasta 29 años sitúan las redes sociales como su principal vía de información, mientras que a medida que aumenta la edad ganan peso otros medios tradicionales como la prensa escrita. Además, uno de cada tres jóvenes de entre 18 y 29 años asegura haber sufrido acoso en internet.

Respecto a la participación digital, el 71% de los encuestados apoya la identificación obligatoria para intervenir en plataformas y redes, frente a un 24% que defiende mantener el anonimato. En relación con la inteligencia artificial, el 77% pide una mayor regulación y un 56% considera que su desarrollo debería ralentizarse, aunque casi la mitad cree que tendrá “efectos positivos”.

El informe también evidencia una brecha generacional y educativa en el uso de la tecnología. Mientras la mayoría de jóvenes considera fácil manejar herramientas digitales, el porcentaje desciende entre mayores de 60 años y personas con menos estudios. Según el estudio, siete de cada diez ciudadanos oyeron hablar de derechos digitales, aunque casi un tercio reconoce que no sabría explicar exactamente qué significa.