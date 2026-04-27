Cantabria aumenta un 41% la financiación a centros regionales y reorganiza el sistema de ayudas

La consejera de Presidencia anuncia, durante la celebración del Día de Castilla y León, que el segundo Festival de Música y Tradiciones de Centros Regionales tendrá lugar el 7 de noviembre

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de Cantabria, Isabel Urrutia, se ha referido al incremento del 41% en el presupuesto destinado a los centros regionales de otras comunidades autónomas, con sede en la región desde 2023, una cifra que se consolida en el proyecto de presupuestos de 2026.

Urrutia hizo este anuncio durante la celebración del Día de Castilla y León, organizada por el Centro Castellano Leonés en Cantabria, donde puso en valor el papel de estas entidades como espacios de cohesión social y preservación cultural, además de su función como nexo entre Cantabria y las comunidades de origen de sus socios.

La consejera explicó además una modificación en el sistema de distribución de las ayudas, con el objetivo de agilizar su gestión y mejorar la equidad entre entidades. A partir de ahora, las ayudas destinadas a gastos corrientes se dividirán en partidas nominativas para cada uno de los 17 centros regionales, lo que permitirá una tramitación más rápida y una financiación más directa, con una aportación de 2.900 euros por centro.

Durante su intervención, Urrutia anunció también la celebración del segundo Festival de Música y Tradiciones de Centros Regionales en Cantabria, previsto para el 7 de noviembre, una cita que dará continuidad a la primera edición celebrada el pasado año y que busca consolidarse como espacio de encuentro entre comunidades.

La consejera recordó que el primer festival contó con la participación de distintos centros regionales y destacó su valor como iniciativa de visibilidad y reconocimiento del tejido asociativo. “Estos actos son una forma de agradecer la aportación de estas entidades a la vida social de Cantabria”, señaló.

El acto contó con la entrega de los Premios Castellano Leonés 2026, que reconocieron la trayectoria de Elías Martín y María del Carmen Hernández por su labor en el mantenimiento de las tradiciones y la actividad asociativa.