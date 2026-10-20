Miguel Ángel del Arco, Premio Nacional de Historia, sobre la Ley de Nietos:"Nunca podrán demostrar que salieron de España por hambre"

El historiador Miguel Ángel del Arco Blanco, distinguido con el Premio Nacional de Historia de España 2026, ha afirmado que quienes salieron de España durante la Guerra Civil y la posguerra "nunca podrán demostrar" que se marcharon por hambre, porque "el hambre no deja rastro documental". El catedrático se ha pronunciado así al ser preguntado por si considera que los nacionalizados a través de la "ley de nietos" deberían poder votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Del Arco ha recibido el galardón por su obra "La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra", publicada por la Editorial Crítica. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura a propuesta del jurado reunido este lunes, está dotado con 30.000 euros.Según ha informado el departamento que dirige Ernest Urtasun, el jurado ha destacado que el libro constituye "un notable ejercicio de investigación histórica" que, desde el rigor y el profundo conocimiento del tema, ofrece una visión renovada y reveladora sobre la hambruna durante los primeros años del franquismo.

El historiador ha explicado que, según recoge en su investigación, "mucha gente se fue por hambre", porque "cuando no tienes qué comer te marchas para intentar encontrar comida". En este sentido, ha indicado que unas 20.000 personas cruzaron a Francia durante la década de 1940, incluso después del final de la Guerra Civil, porque no tenían alimentos. "Esa gente no comía porque no tenía empleo, porque eran pobres, porque tenían un pasado republicano y nadie les daba trabajo. Estaban marcados por la historia", ha señalado. A su juicio, esa persecución tampoco deja rastro documental, al no existir una prueba física directa como la que puede dejar un disparo.

"La preocupación más grande de la gente era el hambre"

Del Arco ha relatado que comenzó a estudiar la posguerra con la expectativa de encontrar "falangistas con el brazo en alto", pero que, al consultar los archivos, descubrió que el hambre "estaba por todos lados" y constituía "la preocupación más grande de la gente".

Durante su investigación encontró testimonios y documentos sobre años especialmente duros, en los que algunas personas morían en las calles. Según ha explicado, escribió el libro para comprobar por sí mismo si aquella realidad había sido tan grave como apuntaban las fuentes.

El historiador ha señalado que quería entender por qué tantas personas murieron de hambre y enfermedades y por qué esa realidad "siempre fue ocultada". En su opinión, la responsabilidad correspondió al franquismo, por mantener "una política económica equivocada" que, según sostiene, respondió a intereses políticos y económicos de quienes se enriquecían con el hambre ajena y la corrupción.

La obra también recoge historias de solidaridad en medio de la miseria. Del Arco ha explicado que algunas tiendas fiaban comida a quienes no podían pagarla y que hubo personas que, al descubrir robos de alimentos en sus campos, decidieron no denunciarlos."El bien existe lo mismo que existe el mal, y a veces lo ves en estas situaciones desesperadas", ha afirmado.

El objetivo principal del libro, ha añadido, es lograr que las personas que murieron durante aquellos años sean reconocidas por la historia. Aunque ha valorado que cada vez se habla más de las víctimas cuyos restos permanecen en las cunetas, ha lamentado que quienes fallecieron por hambre hayan recibido menos atención."Me impresionaba cómo, por ejemplo, las madres perdieron a sus hijos y ellas vivieron con la carga de que no pudieron contarlo porque era un estigma que se te muriese un hijo de hambre. Esa gente se merece un libro, al menos", ha subrayado.

Del Arco elogia "La bola negra" por dar voz a quienes quedaron en la sombra

Preguntado por la película "La bola negra", el historiador ha destacado que le parece "una historia fantástica que llega donde la historia no llega". Aunque ha reconocido que la cinta contiene errores históricos, ha señalado que no considera que su función como historiador sea centrarse en ellos, especialmente porque no se trata de un documental.

Del Arco ha valorado que la película recurra a la ficción para contar la historia de personas que "habían permanecido en las sombras de la historia", como ocurre con la homosexualidad, y ha destacado sus imágenes, que ha calificado de espectaculares y conmovedoras.

"Si la ficción del pasado nos sirve para que comprendamos eso, más allá de la fidelidad histórica, me parece que merece un aplauso", ha manifestado.

El catedrático de la Universidad de Granada ha recibido la noticia del premio este lunes, cuando salía de una clase de máster en la que se debatía "para qué sirve la libertad si la gente no tiene lo suficiente para comer". "Fíjate qué casualidad", ha comentado.