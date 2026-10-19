El Constitucional decidirá esta semana si admite el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión del voto a la ‘ley de nietos’

El Tribunal Constitucional (TC) decidirá en el Pleno de esta semana si admite a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el voto en las próximas elecciones generales a los nacionalizados por la llamada "ley de nietos" que no acrediten ser descendientes de exiliados. Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido que será "muy difícil" comprobar a tiempo qué afectados cumplen los requisitos para ejercer su derecho al sufragio el próximo 29 de noviembre.

Según ha trasladado este lunes el Constitucional, todos los magistrados estudiarán el recurso de amparo después de que una de las secciones del tribunal haya solicitado elevar el asunto al Pleno, que se reúne de martes a jueves. Los doce magistrados deberán decidir si admiten el recurso presentado por el organismo que dirige Ángel Gabilondo y, en su caso, si adoptan las medidas cautelares solicitadas.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo pide al TC que aprecie "la concurrencia de una urgencia excepcional" y decrete "de forma inmediata" la suspensión cautelarísima de los autos del Supremo que, en septiembre y octubre, confirmaron la paralización cautelar del voto mientras se analiza el fondo del asunto.

Además, reclama que el Constitucional ordene a la Junta Electoral Central mantener la vigencia e inclusión de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero e inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en las condiciones anteriores a esas resoluciones, para que puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales.

El Defensor del Pueblo argumenta que la celebración de los comicios el próximo 29 de noviembre implica una serie de trámites electorales con plazos próximos que no podrían cumplirse si la medida cautelar no se adopta de manera inmediata.

Albares advierte de las dificultades para cumplir los plazos

Por su parte, Albares ha admitido este lunes que será "muy difícil" que los consulados puedan comprobar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad mediante la "ley de nietos" y son descendientes de exiliados, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo.

En declaraciones a "Telecinco", recogidas por Europa Press, el ministro ha explicado que, tras recibir la notificación del Supremo, Exteriores remitió un telegrama con instrucciones "muy precisas" a todos los consulados para que actúen "de manera diligente" y movilicen al personal necesario. También se han anulado los permisos de los cónsules, ha señalado.

Albares ha indicado que la Oficina del Censo Electoral ya dispone de los datos de las personas nacionalizadas en 2025 y 2026, incorporadas directamente a través de DICIREG, el nuevo Registro Civil digital. Esa información permitirá comprobar cuáles descienden efectivamente de exiliados y, por tanto, tienen derecho a votar.

Para el resto de los casos, se ha habilitado una herramienta informática que permite volcar los datos y trasladarlos a la Oficina del Censo Electoral. Sin embargo, el procedimiento debe realizarse "manualmente", ha subrayado el ministro.

El titular de Exteriores ha recordado que la Dirección General de Asuntos Consulares ya había advertido, a través de la Abogacía General del Estado, de que completar el proceso llevaría "por lo menos hasta enero". Por ello, ha señalado que, si ya era difícil llegar a tiempo a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, cumplir ahora los plazos resulta "todavía mucho más difícil".

Pese a las dificultades, Albares ha asegurado que "se están poniendo todos los medios" para cumplir con lo dispuesto por el Supremo. "Por nosotros no va a quedar", ha afirmado, antes de añadir que "nadie está obligado a lo imposible".

Albares defiende a los cónsules frente a las críticas de PP y Vox

El ministro también ha defendido a los cónsules y al personal del Servicio Exterior ante lo que ha calificado de "campaña de acoso, de insidias, en muchas ocasiones personales, con nombres y apellidos y fotografías de los cónsules de España en el mundo".

Albares ha sostenido que no se puede poner en duda la "honorabilidad y profesionalidad" de estos funcionarios, que deben afrontar una tarea sobrevenida en un plazo "totalmente exiguo", además de sus responsabilidades habituales, como inscribir nacimientos, expedir pasaportes y gestionar el voto exterior de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

En este sentido, ha exigido al PP y a Vox que cesen sus ataques, al considerar que "está en juego la profesionalidad y la honorabilidad de los cónsules y de todos los funcionarios del Servicio Exterior".

"Es realmente algo que yo no voy a tolerar nunca", ha zanjado, antes de asegurar que seguirá apoyando y defendiendo a los trabajadores del Servicio Exterior frente a las críticas de ambas formaciones.