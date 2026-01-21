La Xunta sitúa al Lar Gallego de Avilés como referente cultural para los gallegos de Asturias

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, aseguró que el Lar Gallego de Avilés es un referente cultural para los gallegos de Asturias. Lo dijo durante un encuentro de trabajo con la presidenta de la entidad, Ana María Fernández Grela.

La reunión sirvió para intercambiar impresiones sobre los retos actuales del colectivo y analizar nuevas líneas de colaboración que permitan reforzar su papel como punto de referencia de la galleguidad en la zona. Miranda trasladó el compromiso de la Xunta de Galicia de seguir apoyando la estabilidad de la entidad y la mejora de los servicios que presta a sus socios, reconociendo su labor histórica en la preservación y difusión de la cultura gallega.

Fundado en 1961, tras la llegada a Avilés de numerosos trabajadores gallegos vinculados al sector siderometalúrgico, el Lar Gallego se ha consolidado a lo largo de las décadas como un espacio de encuentro social y cultural. En la actualidad, la entidad cuenta con sede propia en el centro de la ciudad, desde donde desarrolla actividades culturales, sociales y de promoción de las tradiciones gallegas.