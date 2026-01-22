Necesaria reflexión

Menos de veinte horas antes del accidente de Córdoba, el ministro de Transportes estaba utilizando su dinámica cuenta de X para reírse de los vestidos de Ayuso y la mujer del alcalde Almeida. Se trata al parecer de una actividad muy frecuente en el titular del departamento el uso de su cuenta para emitir sarcásticas opiniones sobre sus rivales políticos criticados en actitudes que nada tienen que ver con sus cometidos parlamentarios. Esta costumbre de trivializar el diálogo político para aparentar más campechanía se está extendiendo por el comportamiento cotidiano de no pocos representantes de la soberanía popular, como si semejante actitud pudiera facilitar sus contactos con el sufrido pueblo y aumentar unos puntos el grado de complicidad con él. Sin embargo, huelga decir que este no es un buen camino y que lo realmente importante es desempeñar con sensatez, sabiduría, dedicación y autoridad sus cometidos para que el respeto sea mutuo y el diálogo y la cercanía no sean fruto de una impostura política. Y sobre todo, para que la buena labor administrativa y política impida que salten al camino situaciones tan dantescas como este choque de trenes de Adamuz que ha dejado el país en estado de shock. Un suceso horrible al que hay que añadir otros dos accidentes ferroviarios con una víctima mortal en Cataluña. Es verdad que este nuevo siniestro poco tiene que ver con el de Córdoba pero también se ha producido por un fallo de infraestructura. Una pared se ha derrumbado por la lluvia al paso del convoy. El caso es que dos maquinistas de trenes de empresas públicas fallecieron en acto de servicio en pocas horas.

En la tragedia de Adamuz las últimas informaciones parecen indicar que la vía no estaba en condiciones óptimas para aguantar el paso de las unidades de alta velocidad

En la tragedia de Adamuz las últimas informaciones parecen indicar que la vía no estaba en condiciones óptimas para aguantar el paso de las unidades de alta velocidad en un trayecto sometido a un esfuerzo muy grande, lo que hace presagiar la posibilidad de un fallo viario al que se unió el infortunio de un tren circulando en dirección contraria, Y esa sospecha contribuye a suponer que en un país como el nuestro de supuesto primer nivel, no es oro todo lo que reluce. Toca ahora explicar con serenidad y claridad lo ocurrido y meditar muy profundamente sobre quiénes somos y dónde estamos de verdad. Nos vendría muy bien.