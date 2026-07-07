La Xunta presenta en Buenos Aires su nueva Delegación para reforzar la atención a la colectividad gallega en Argentina

El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, presentó este lunes en Buenos Aires el proyecto de la nueva Delegación de la Xunta en la capital argentina, una infraestructura concebida para reforzar la atención a la colectividad gallega, impulsar las políticas de retorno y estrechar los vínculos entre Galicia y América.

Durante un encuentro con representantes de los centros gallegos de Buenos Aires y miembros de la colectividad, Miranda, acompañado por el delegado de la Xunta en la ciudad, Alejandro López Dobarro, dio a conocer las características de la nueva sede, que estará situada en una de las principales arterias de la capital argentina y permitirá incrementar la visibilidad institucional de Galicia y ampliar la capacidad de atención a los ciudadanos.

El responsable de Emigración destacó que la Delegación aspira a convertirse en un espacio de referencia para la comunidad gallega en el continente. "La Delegación de Buenos Aires será la casa de Galicia en América, pero también la puerta de América hacia Galicia", afirmó.

Miranda explicó que las nuevas instalaciones irán más allá de las funciones administrativas y actuarán como un punto de encuentro para la colectividad gallega, además de servir para promover el retorno de los emigrantes y sus descendientes, atraer talento y difundir las oportunidades económicas que ofrece Galicia.

La sede también acogerá iniciativas vinculadas a la promoción de la cultura gallega, el turismo, el Camino de Santiago, el emprendimiento y la proyección internacional de la comunidad autónoma, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre Galicia y Argentina.

Durante su intervención, el secretario xeral da Emigración agradeció el trabajo desarrollado durante décadas por los centros gallegos en la conservación de la identidad y las tradiciones gallegas, destacando el papel que han desempeñado como vínculo entre ambas orillas del Atlántico.

Asimismo, subrayó que la apertura de esta nueva Delegación representa un reconocimiento a la histórica acogida que Argentina brindó a miles de emigrantes gallegos, reforzando los lazos de hermandad que unen a ambos territorios y consolidando la presencia institucional de Galicia en uno de los principales países de destino de la emigración gallega.