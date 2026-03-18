Montevideo acogió el encuentro de directivos de los Casals Catalans del Cono Sur

El fin de semana del 7 y 8 de marzo, la ciudad de Montevideo (Uruguay) fue sede de la Trobada de Directivos y Directivas de los Casals Catalans del Cono Sur de América, un encuentro que reunió a representantes de entidades catalanas de Argentina, Uruguay y Paraguay para analizar retos comunes, reforzar el trabajo en red y definir líneas de actuación para los próximos años.

En la reunión participaron representantes del Casal Català de Montevideo, Centre Català de Rosario, Casal de Catalunya de Buenos Aires, Les Quatre Barres de Castelar, Casal Català de Córdoba, Centre Català de Capitán Sarmiento, Casal de Catalunya de Paraná, Centre Català d’Asunción, Casal Català de San Pedro y Casal dels Països Catalans de La Plata.

El encuentro contó con la presencia institucional de Oriol Lázaro, director general de la Cataluña Exterior; Joaquim Vila, jefe del Área de las comunidades catalanas en el exterior; y Josep Vives, delegado del Gobierno catalán para el Cono Sur.

Durante las sesiones de trabajo, las representantes del Cono Sur en el Consejo de la Cataluña Exterior, Núria Amorós (Montevideo) y Rosana Bianchi (Rosario), presentaron las conclusiones de la reunión del Consejo celebrada el pasado mes de enero. Por su parte, Antoni Montserrat explicó las iniciativas en curso para mejorar el sistema de voto exterior, entre ellas el informe que se presentará desde el Parlament de Catalunya con la participación del Consejo y la Iniciativa Legislativa Popular para impulsar una ley electoral catalana propia.

El programa incluyó dos mesas redondas: una dedicada al catalán en los Casals, centrada en la lengua, herramientas pedagógicas, formación del profesorado y cooperación universitaria; y otra sobre la modernización de las entidades, que abordó cuestiones como el relevo generacional, la gestión de incidencias en centros con dificultades y la captación de socios.

También se celebraron conferencias a cargo del Dr. Fernando Brusco, quien habló sobre “Las asociaciones civiles en el desafío del siglo XXI”, y de la Lic. Mag. DEA Laura Pouso, que ofreció una ponencia con motivo del Día de la Mujer centrada en la figura de Margarita Xirgú.

Principales conclusiones

En el documento final del encuentro, las entidades participantes reafirmaron su compromiso de fortalecer el trabajo en red entre los centros del Cono Sur, promoviendo espacios de cooperación institucional, intercambio de experiencias y desarrollo de iniciativas culturales y comunitarias conjuntas.

Entre los acuerdos adoptados figura el impulso a la enseñanza del catalán, mediante la formación en red del profesorado, el desarrollo de materiales didácticos comunes y la creación de redes de docentes entre los distintos centros. Asimismo, se considera prioritario avanzar en mecanismos de acreditación oficial de los cursos de catalán impartidos fuera de Cataluña.

Las entidades también manifestaron su adhesión al Pacto Nacional por la Lengua promovido por la Generalitat de Catalunya y expresaron su apoyo al registro de catalanes en el exterior, concebido como una herramienta para mejorar la comunicación institucional y garantizar el acceso a derechos y servicios vinculados a la ciudadanía catalana.

En el ámbito democrático, los participantes subrayaron la necesidad de mejorar la información y el acompañamiento en relación con el sistema de voto exterior, con el objetivo de facilitar la participación política de los catalanes residentes fuera de Cataluña.

El encuentro abordó igualmente la importancia del Plan Nacional de Archivos impulsado por la Generalitat para registrar y preservar la trayectoria histórica de la Cataluña exterior.

Relevo generacional y modernización

Uno de los ejes principales de la Trobada fue el relevo generacional en los centros. Las entidades se comprometieron a promover la participación de niños y jóvenes en actividades culturales e institucionales, así como a fomentar la presencia de representantes jóvenes en el Congreso Mundial de la Cataluña Exterior.

En este sentido, se valoró la recuperación o creación de programas de formación y vinculación para jóvenes, inspirados en experiencias como las becas de posgrado BCC o el programa Joven, con el objetivo de fortalecer el liderazgo y la preparación de nuevas generaciones de dirigentes en las comunidades catalanas del exterior.

Asimismo, se destacó la necesidad de avanzar en la modernización administrativa y organizativa de los centros, incorporando herramientas digitales para la gestión contable, administrativa y de socios, mejorando la transparencia y la continuidad institucional. Entre las propuestas figura también la incorporación de inteligencia artificial como herramienta de innovación y la puesta en marcha de estrategias de comunicación más activas mediante redes sociales y plataformas digitales.

Reconocimiento al Casal Català de Montevideo

En los días previos al encuentro, la Intendencia de Montevideo reconoció al Casal Català de Montevideo por sus 100 años de historia y su contribución a la difusión de la pluralidad cultural en la capital uruguaya.

El intendente de la ciudad, Mario Bergara, entregó una placa conmemorativa a la presidenta de la entidad, Sarita Figueras, en reconocimiento a la trayectoria del Casal y a su papel en la promoción de la cultura catalana en Uruguay.