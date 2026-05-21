Montevideo celebra el Día das Letras Galegas con una amplia participación de la colectividad gallega

Un momento de la celebración del Día de las Letras Glegas en Montevideo

La colectividad gallega de Montevideo celebró este fin de semana el Día das Letras Galegas con una intensa agenda de actividades organizadas por distintas entidades de la emigración, en una muestra del permanente compromiso con la promoción de la lengua y la cultura gallega en Uruguay.

Los actos contaron con la participación de la delegada de la Xunta de Galicia en Uruguay, Elvira Domínguez, que acompañó las celebraciones desarrolladas en el Centro Gallego de Montevideo, el Centro Pontevedrés de Montevideo y la Casa de Galicia, junto a la Unión Hijos de Morgadáns y el Centro Valle Miñor.

La delegada de la Xunta en el Centro Pontevedrés | Galicia Aberta

Durante las diferentes actividades culturales y sociales, se destacó el valor de las Letras Galegas como una celebración que fortalece la identidad gallega y fomenta el encuentro entre generaciones de descendientes de gallegos residentes en Uruguay.

Asimismo, se puso en valor el trabajo que realizan las instituciones gallegas en el exterior para mantener vivas las tradiciones, la lengua y el patrimonio cultural de Galicia, especialmente entre los más jóvenes de la colectividad.

La jornada volvió a reflejar la vitalidad del movimiento asociativo gallego en Uruguay y el estrecho vínculo que la diáspora mantiene con Galicia a través de la cultura y la memoria colectiva.