"Historias tejidas", la exposición que rescata las historias de las mujeres del México indígena a través del tejido

El Instituto Cervantes acoge en Madrid la exposición “Historias tejidas”, una muestra que da voz a las mujeres de los pueblos indígenas de México a través de su creación textil. La iniciativa forma parte del proyecto expositivo “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, que se desarrolla en cuatro instituciones culturales de la capital española.

El proyecto reúne exposiciones en el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Casa de México en España y el propio Instituto Cervantes. En conjunto, estas sedes exploran el papel fundamental de la mujer en las civilizaciones indígenas mexicanas desde diferentes perspectivas artísticas, históricas y culturales.

En el caso del Instituto Cervantes, la exposición se centra en el tejido como forma de narración y transmisión cultural. A través de piezas textiles, artesanía tradicional y reproducciones de figurillas y esculturas, la muestra refleja cómo las mujeres han transmitido durante generaciones historias personales, valores culturales y la visión del mundo ancestral de sus comunidades.

Desde la antigüedad, hilar, tejer y bordar han sido labores asociadas a la mujer y simbolizan la conexión entre pasado y presente. La tradición se remonta a los relatos míticos de los pueblos originarios. Según una narración mexica, tras crear el cosmos y dar origen a la quinta humanidad, los dioses encomendaron a la primera mujer, Cipactonal, la tarea de hilar y tejer el algodón para su vestido, un trabajo que continuarían todas las mujeres de su descendencia. En la mitología, varias deidades también estuvieron vinculadas al tejido, como Tlazoltéotl y Xochiquetzal entre los mexicas o Ixchel en el mundo maya.

La exposición propone una lectura de las historias contenidas en los textiles elaborados por distintos pueblos originarios de México, con piezas procedentes del Museo Nacional de Antropología de México. El recorrido se organiza en cuatro ámbitos temáticos.

El primero, Atuendo femenino, aborda la evolución de prendas tradicionales como el huipil, el quechquémitl o el cueitl, que reflejan la identidad de cada comunidad y su diálogo entre tradición indígena y modernidad. Instrumentos de escritura textil se centra en herramientas como el huso o el telar de cintura, que combinan habilidad manual con conocimientos técnicos, biológicos y matemáticos.

La sección Enseñanza y aprendizaje muestra cómo el arte de tejer se transmite desde la infancia, guiado por madres y abuelas, como parte de un saber que es a la vez material y espiritual. Por último, Narrativa textil presenta los tejidos como lienzos simbólicos en los que las mujeres narran mitos, creencias y memorias colectivas, convirtiendo cada prenda en una forma de lenguaje visual.

Con esta propuesta, el Instituto Cervantes pone el foco en la memoria y la creatividad de las mujeres indígenas, destacando el tejido como una práctica ancestral que continúa siendo una expresión viva de identidad cultural y de transmisión de conocimiento entre generaciones.