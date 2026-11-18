La Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania organizó, durante el fin de semana del 6 al 8 de noviembre de 2026, un seminario dirigido a mujeres hispanohablantes con diferentes trayectorias migratorias. El encuentro tuvo lugar en el Waldhotel Eskeshof, en Wuppertal, y contó con la participación de mujeres procedentes de distintas localidades del estado federado de Renania del Norte-Westfalia.

La iniciativa ofreció un espacio de confianza y reflexión colectiva para abordar cuestiones que atraviesan la vida cotidiana de muchas mujeres, como la resiliencia, el autocuidado, la conciliación de la vida laboral y las responsabilidades familiares, así como el trabajo emocional asociado a las tareas de cuidado.

El presidente de la Coordinadora Federal, Antonio Espinosa Segovia, inauguró el seminario con unas palabras de bienvenida en representación de la Junta Directiva.

A continuación, la investigadora von Spee, del Kuratorium Deutsche Altershilfe y de la Fundación Wilhelmine-Lübke (Wilhelmine-Lübke-Stiftung e. V.), ofreció una ponencia sobre la conciliación de la vida laboral y las responsabilidades de cuidado. Su intervención, traducida oralmente al español por el director gerente de la Coordinadora Federal, José Ramón Álvarez Orzáez, puso el foco en la necesidad de que las personas que cuidan de sus familiares también atiendan su propio bienestar e incorporen estrategias de autocuidado desde las primeras etapas.

Posteriormente, la psicoterapeuta A. Silva Saavedra dirigió un taller sobre resiliencia y estrategias de autoayuda. La actividad generó una importante implicación emocional entre las participantes y propició un intercambio profundo de experiencias en un ambiente de confianza.

El programa continuó con una actividad sobre discriminación en la vida cotidiana, impartida por Hanna Bömke, de la Coordinadora Federal, que sustituyó al taller de exploración corporal y expresión a través de la danza previsto inicialmente, debido a la baja por enfermedad de la trabajadora social y bailarina Sara Rodríguez Lugo.

Algunos momento de las jornadas | Coordinadora Federal de Alemania

Durante la sesión se presentaron diferentes centros y servicios de asesoramiento y se explicó la importancia de la Ley de Lucha contra la Discriminación de Renania del Norte-Westfalia (Landesantidiskriminierungsgesetz, LADG NRW), que entró en vigor el 1 de octubre de 2026.

Los espacios de intercambio también permitieron a las asistentes compartir sus impresiones y experiencias. En este contexto, la profesora de baile Mónica Álvarez Muñetón ofreció una clase de salsa y bachata, en la que se destacó el papel de la danza como herramienta de empoderamiento, expresión personal y elaboración colectiva de experiencias.

Otro de los ejes centrales del seminario fue el trabajo de cuidados invisibles, una responsabilidad que continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Hanna Bömke introdujo esta temática a través del cine y presentó la labor de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales), entidad española que trabaja por la igualdad de oportunidades y por una mayor participación femenina en el sector cinematográfico y audiovisual.

La presentación se realizó mediante un vídeo enviado por Lena Lange, también integrante de la Coordinadora Federal, que no pudo asistir por enfermedad. A continuación, las participantes visionaron y comentaron conjuntamente el cortometraje La loca y el feminista (2022), de Sandra Gallego, una obra que aborda el reparto desigual de las tareas domésticas en las parejas actuales.

Como complemento a la proyección, se propuso un cuestionario para reflexionar sobre la distribución del trabajo emocional de los cuidados en las propias familias, así como sobre las capacidades y los límites personales de cada participante.

El seminario concluyó con una ronda de reflexión conjunta en la que las asistentes compartieron sus experiencias, aprendizajes y conclusiones, además de expresar sus perspectivas y deseos de cara al futuro.