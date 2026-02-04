DIRECTO
El municipio lucense de As Nogais rendirá homenaje a tres vecinos deportados a campos nazis

MEMORIA HISTÓRICA

El homenaje se enmarca en la conmemoración del 27 de enero, Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, y consistirá en la colocación de placas de memoria Stolpersteine en los lugares donde nacieron o vivieron los tres deportados

Placa Stolpersteine en homenaje a deportados
Placa Stolpersteine en homenaje a deportados | Europa Press

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y el Ayuntamiento lucense de As Nogais celebrarán el próximo sábado 7 de febrero un acto de homenaje a Octavio López Reymóndez, Balbino Santín Aira y Liberio Valín García, vecinos del municipio que fueron víctimas de la deportación a campos de concentración nazis.

El homenaje se enmarca en la conmemoración del 27 de enero, Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, y consistirá en la colocación de placas de memoria Stolpersteine en los lugares donde nacieron o vivieron los tres deportados, todos ellos fallecidos en el campo de concentración de Mauthausen.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con una charla informativa en el salón de plenos del Ayuntamiento de As Nogais. A continuación, a las 12.00 horas, tendrá lugar el acto institucional de homenaje frente a la Casa Consistorial.

En el evento participarán el alcalde de As Nogais, Jesús Manuel Núñez; el portavoz de la ARMH, Miguel Freire; Isaac Santín, sobrino nieto de Balbino Santín Aira; Marisol Castro, nieta de Octavio López Reymóndez; un representante de la familia de Liberio Valín García, y el grupo musical Abrente.

El acto concluirá con una interpretación musical a cargo de los nietos y bisnietos de Octavio López Reymóndez, bajo el nombre “A prole de Octavio”, con la participación de Aarón Ulloa, Raquel Santamaría, Antón, Carmen Ulloa, Aída Ulloa y Carlos de Santos.

La programación continuará a las 13.30 horas con un aperitivo de confraternidad en el bar Delicias y, por la tarde, a las 16.30 horas, con un recorrido por distintos lugares del municipio vinculados a la vida de los tres homenajeados.

Por último, la ARMH ha anunciado la puesta en marcha del blog deportadoslugo.com, una plataforma informativa dedicada a los 39 lucenses deportados a campos nazis y al desarrollo del proyecto Stolpersteine en la provincia de Lugo, gestionado por la propia asociación.

