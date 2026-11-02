El Museo de la Emigración Gallega de Buenos Aires organiza talleres de conservación documental
SEMANA DEL PATRIMONIO
Las actividades se celebrarán los días 3, 4 y 5 de noviembre, de 16:00 a 19:00 horas, en el marco de la Semana del Patrimonio de la capital argentina
El Museo de la Emigración Gallega en la Argentina Francisco "Paco"Lores (MEGA) participará en la Semana del Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires con la organización de tres talleres dedicados a la conservación documental y de bienes culturales.
Las sesiones estarán dirigidas por el director del museo, Miguel Chiloteguy, y permitirán conocer diferentes técnicas de recepción, manejo, transporte y conservación de documentos y materiales históricos.
El programa comenzará el 3 de noviembre con una jornada dedicada a la filmografía histórica y sus pautas de conservación. El día 4 se celebrará un taller de conservación preventiva, mientras que el 5 estará centrado en los archivos y documentos, con especial atención a su transporte y sistemas de almacenamiento.
Las actividades tendrán lugar de 16:00 a 19:00 horas en la sede del museo, situada en Chacabuco 955, en Buenos Aires. Es necesaria inscripción previa a través de los correos electrónicos museoemigraciongallega@yahoo.com.ar o museomega@fsgallegas.org.ar.
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