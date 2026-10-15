El Museo de Pontevedra abre una ventana digital a la exposición de Castelao "A derradeira leicion do mestre"

El Museo de Pontevedra ofrece desde este martes una versión digital de la exposición Castelao. La última lección del maestro, que puede visitarse a través de su página web. La iniciativa permite recuperar la muestra dedicada a una de las obras más emblemáticas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, expuesta en la ciudad entre el 25 de junio y el 27 de septiembre, y amplía sus contenidos con vídeos, conferencias y explicaciones guiadas por el periodista Arturo Lezcano.

La exposición presencial recibió un total de 26.376 visitantes durante los tres meses que permaneció abierta. Ahora, la Diputación de Pontevedra pone a disposición del público una experiencia digital que reproduce el espacio expositivo y facilita el acceso a sus contenidos desde cualquier lugar, sin las limitaciones de horario o desplazamiento propias de una visita física.

La visita virtual cuenta con 47 puntos navegables y 30 elementos interactivos, entre los que se incluyen textos explicativos, imágenes de las piezas expuestas y materiales audiovisuales. La propuesta no se limita a reproducir la disposición de las salas, sino que incorpora recursos adicionales para profundizar en la historia del cuadro, las circunstancias de su creación y su significado político, cultural y memorialístico.

De esta manera, el museo prolonga la vida de una exposición que reunió arte e historia y que convirtió la obra de Castelao en el centro de una reflexión sobre la Guerra Civil, la represión franquista, el exilio y la emigración gallega en América.

Arturo Lezcano, guía virtual de la exposición

Uno de los elementos destacados de la versión digital es la participación del periodista Arturo Lezcano como guía virtual. Especializado en la historia de la emigración gallega en América y autor del libro El país invisible. La epopeya atlántica de la diáspora gallega, Lezcano ofrece explicaciones que permiten situar la obra en el contexto de su creación en Buenos Aires, en 1945.

Su intervención ayuda a comprender la relación entre Castelao y la comunidad gallega emigrada, así como el papel que desempeñaron las asociaciones de emigrantes en la conservación y transmisión de la memoria colectiva. El cuadro nació lejos de Galicia, pero su historia quedó estrechamente vinculada a las experiencias del exilio y a la voluntad de mantener viva la memoria de quienes sufrieron la represión.

La plataforma reúne también las conferencias completas impartidas durante la exposición por Ángeles Tilve, Ramón Villares, Henrique Monteagudo y Manuel Gago. A estos materiales se suman vídeos divulgativos con la participación de estos especialistas, representantes del Centro Galicia de Buenos Aires y Miguel Anxo Seixas.

El conjunto permite acercarse a la obra desde distintas perspectivas: la artística, la histórica, la política y la relacionada con la memoria de la diáspora gallega. Así, el visitante puede ampliar la información más allá de la contemplación del cuadro y conocer los acontecimientos y las interpretaciones que explican su relevancia.

La llegada del cuadro a Pontevedra y los actos de memoria

El recorrido audiovisual recupera algunos de los momentos más significativos de la exposición, entre ellos la salida del cuadro de Buenos Aires, su llegada a Pontevedra y los actos celebrados el 17 de agosto, Día de Galicia Mártir. Entre esos acontecimientos destaca el gesto de Amalia Bóveda, hija de Alexandre Bóveda, quien depositó las cáscaras del pino situado frente al lugar donde fue fusilado su padre. El episodio enlaza la historia de la obra de Castelao con la memoria de uno de los referentes del galleguismo, ejecutado en 1936 por las fuerzas franquistas.

La experiencia digital incorpora asimismo testimonios e impresiones del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, así como de visitantes, escolares gallegos y miembros de la comunidad gallega en Argentina.

Estos testimonios aportan una dimensión humana a la exposición y permiten apreciar las diferentes formas en que la obra es recibida e interpretada por generaciones y públicos diversos. El cuadro no aparece únicamente como una pieza artística, sino también como un símbolo que conecta a Galicia con las comunidades que mantuvieron sus vínculos culturales desde el otro lado del Atlántico.

"A derradeira leicion do mestre", una obra ligada al exilio

El eje de la exposición fue el cuadro que Castelao pintó en 1945 para el Centro Orensano de Buenos Aires. La obra pertenece desde 1979 a la colección del Centro Galicia de Buenos Aires, heredero de las asociaciones de la emigración gallega en Argentina, que la cedió temporalmente para su exhibición en el Museo de Pontevedra.

La presencia del cuadro en Galicia tuvo un significado especial. Era la segunda vez que regresaba a la comunidad autónoma y la primera ocasión en que se exponía en Pontevedra, ciudad estrechamente vinculada a la trayectoria política e intelectual de Castelao. La muestra coincidió con las conmemoraciones relacionadas con el 90.º aniversario del inicio de la Guerra Civil española y del asesinato de Alexandre Bóveda, así como con el aniversario del plebiscito del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936.

La nueva visita digital permite prolongar la experiencia más allá de las fechas de apertura de la exposición presencial. Gracias a los 47 puntos navegables y los 30 elementos interactivos, los usuarios pueden recorrer virtualmente la muestra, consultar explicaciones y acceder a conferencias y vídeos sin necesidad de desplazarse hasta Pontevedra.

La iniciativa amplía también las posibilidades educativas y divulgativas del proyecto, al facilitar que estudiantes, investigadores y personas interesadas en la historia de Galicia puedan acceder a los materiales desde distintos lugares del mundo.

La dimensión internacional resulta especialmente significativa en una exposición dedicada a una obra creada en Buenos Aires y conservada durante décadas por una institución vinculada a la colectividad gallega en Argentina. La versión digital refuerza ese vínculo y facilita que la historia del cuadro llegue tanto a quienes viven en Galicia como a los descendientes de emigrantes gallegos repartidos por otros países. La visita digital está disponible en la página web del Museo de Pontevedra.