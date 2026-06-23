El Museo de Pontevedra exhibe desde este jueves ‘A derradeira leición do mestre’ de Castelao

El Museo de Pontevedra abre este jueves al público una exposición dedicada a ‘A derradeira leición do mestre’, una de las obras más emblemáticas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y una pieza clave para comprender la memoria del exilio gallego.

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 27 de septiembre en el Edificio Castelao, sitúa como protagonista el célebre lienzo realizado por el artista en Buenos Aires en 1945, una obra cargada de simbolismo vinculada a la figura de Alexandre Bóveda y a la represión sufrida por el galleguismo durante la Guerra Civil.

La instalación ha sido diseñada para favorecer una contemplación pausada del cuadro. El lienzo ocupa el espacio central de una sala con aforo limitado a 25 personas y se acompaña de una selección de documentos históricos que permiten conocer tanto el proceso creativo de la obra como el contexto político y social en el que fue concebida.

Durante la presentación de la exposición, el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, destacó el valor artístico e histórico de la iniciativa, que busca mantener viva la memoria de figuras fundamentales de la historia gallega como Castelao y Alexandre Bóveda.

La directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, explicó que el recorrido incorpora piezas documentales de especial relevancia, entre ellas un ejemplar de la primera edición de ‘Sempre en Galiza’, publicada en Buenos Aires en 1944, junto con el manuscrito original de la obra, una de las referencias fundamentales del pensamiento político de Castelao.

La muestra incluye también el dibujo original realizado por Castelao en 1937 para la estampa número seis de la serie ‘Galiza mártir’, considerada el antecedente directo del cuadro expuesto. Se trata de una pieza singular dentro de la producción del artista, ya que es la única de sus estampas de guerra en la que puede identificarse claramente al personaje representado: Alexandre Bóveda, asesinado al inicio de la Guerra Civil.

El recorrido se completa con una fotografía tomada en Buenos Aires durante la celebración del Día dos Mártires Galegos en agosto de 1945, en la que aparece Castelao junto al cuadro y a un busto de Bóveda realizado por el escultor Domingo Maza. La imagen refleja la conexión entre la emigración, el exilio y la conservación de la identidad gallega fuera de Galicia.

Con motivo de la exposición, el Museo de Pontevedra organizará un programa de visitas guiadas que comenzará el 4 de julio. Las sesiones tendrán lugar los miércoles y jueves a las 18.00 horas y los sábados a las 12.00 horas, previa inscripción a través de la página web de la institución.

Además, la programación se completará con una alfombra artística elaborada por la asociación Cunchas e Flores de Bueu, instalada en el Edificio Castelao. El tapiz reivindica la participación de Castelao en la campaña a favor del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936 y coincide con el 90 aniversario del plebiscito en el que la propuesta estatutaria recibió el respaldo mayoritario de la ciudadanía gallega.