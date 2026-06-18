"A derradeira leición do mestre" ya está en Galicia: el Museo de Pontevedra recibe la obra de Castelao

"A derradeira leición do mestre", una de las obras más representativas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, ya está en Galicia. Permanecerá expuesto durante tres meses en el Edificio Castelao, en el Museo de Pontevedra, gracias a la cesión temporal del Centro Galicia de Buenos Aires.

La llegada de la pintura, procedente de Argentina, estuvo acompañada por un amplio dispositivo de seguridad y conservación. Tras completar su traslado, el personal especializado del museo realizó una revisión técnica para comprobar el estado de la obra y garantizar que había llegado en perfectas condiciones antes de su apertura al público, prevista para el próximo 25 de junio.

El acto de recepción contó con la presencia del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y del vicepresidente provincial y responsable del Museo de Pontevedra, Rafa Domínguez, quienes destacaron la importancia cultural y simbólica de la llegada de la pieza.

Domínguez explicó que se trata de un momento histórico para la institución y para Galicia, ya que permite reunir en Pontevedra una representación completa del legado artístico de Castelao.

La cesión del cuadro es fruto de unas negociaciones desarrolladas durante más de dos años entre la Diputación de Pontevedra y el Centro Galicia de Buenos Aires, propietario de la pintura. El representante de la entidad argentina, Alberto Vázquez López, mostró su satisfacción por la presencia de la obra en el museo pontevedrés. “Es un magnífico museo. Estamos encantados de que esté en este lugar”, afirmó.

Vázquez López recordó además el papel de la emigración gallega en el apoyo a Castelao durante su exilio político: “Así como la emigración arropó a Castelao, hoy está aquí el cuadro para que todos los gallegos arropen su obra y vengan a visitarlo”.

Antes de su instalación en la sala de exposiciones temporales, la pintura fue sometida a controles especializados durante el traslado, con sistemas de geolocalización y dispositivos para monitorizar posibles impactos, además de los niveles de humedad y temperatura, con el objetivo de preservar su integridad.

La exposición estará acompañada por un amplio programa de actividades centradas en la figura y el legado de Castelao. Entre ellas destaca el seminario Arte, exilio y memoria: Castelao, A derradeira leición do mestre y la emigración gallega en América, que se celebrará los días 22 y 23 de junio.

El calendario cultural incluirá también un concierto de la Coral Polifónica de Pontevedra el 27 de junio, además de actos vinculados a la memoria histórica de Galicia, como el recuerdo del plebiscito del Estatuto de Autonomía de 1936 y el homenaje a Alexandre Bóveda en el Día da Galicia Mártir. La programación se completará con visitas guiadas, talleres infantiles y actividades organizadas en colaboración con las fundaciones Castelao y Bóveda.

Mensaje del presidente de la Diputación de Pontevedra en X

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López Lugués, celebró la llegada de la obra con una publicación en X en la que decía "𝗔 𝗱𝗲𝗿𝗿𝗮𝗱𝗲𝗶𝗿𝗮 𝗹𝗲𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗼 𝗺𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 xa está no Museo de Pontevedra. Logo dunha viaxe histórica desde Bos Aires, a obra cumio de Castelao estará exposta a partir do 25 de xuño para que todos poidamos desfrutar dela durante tres meses".