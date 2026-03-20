Nace Music by Spain, la nueva oficina para impulsar la música española en el exterior

La música española da un paso estratégico en su proyección internacional con la creación de Music by Spain, una nueva oficina de exportación impulsada por la Federación Es_Música junto al Ministerio de Cultura, Acción Cultural Española (AC/E) y AECID.

La oficina articulará su actividad en diferentes líneas de trabajo, entre ellas la participación conjunta en ferias profesionales, la exploración de nuevos mercados estratégicos y la organización de misiones comerciales en países prioritarios. Entre sus funciones también estará facilitar el acceso de los profesionales españoles a mercados internacionales, además de analizar tendencias, generar datos y difundir información sobre oportunidades en el exterior.

Entre sus funciones también estará el análisis de tendencias y oportunidades en el exterior, así como la difusión de información clave sobre convocatorias, redes y plataformas internacionales. Todo ello con el objetivo de construir una estrategia coordinada a corto, medio y largo plazo.

El acuerdo, firmado este 19 de marzo en Madrid con el Instituto Cervantes, busca reforzar la visibilidad global del sector musical español y facilitar la presencia de artistas y profesionales en mercados internacionales, ferias y festivales, en un contexto en el que la música en español sigue creciendo pero aún tiene margen de expansión.

El director del Cervantes, Luis García Montero, ha participado en la firma junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y representantes de las entidades implicadas, en un acto que marca el inicio de una nueva etapa para la internacionalización del sector.

Los firmantes explican en el documento la importancia de este tipo de iniciativas, teniendo en cuenta que el potencial de la música española en el exterior «está aún lejos de haber alcanzado su máxima expansión», dado que solo representa el 2 % del consumo total de música en español a nivel mundial.

En paralelo, el Instituto Cervantes trabaja en el desarrollo del Mapa Mundial de la música en español, una herramienta que permitirá centralizar datos sobre consumo, difusión y presencia internacional, desde plataformas digitales hasta conciertos y festivales, con el objetivo de medir y reforzar el alcance global de la música en español.