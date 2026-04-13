Navarra destina 21.000 euros para impulsar la presencia de sus empresas en Bruselas

El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas para reforzar la presencia de empresas navarras en Bruselas, con una dotación total de 21.000 euros. La iniciativa, denominada ‘Europa+Cerca’, ha sido publicada en el Boletín Oficial de Navarra por el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera.

El objetivo del programa es facilitar un mayor conocimiento de las instituciones europeas y mejorar el acceso de las empresas navarras a las oportunidades que ofrece la Unión Europea en el ámbito empresarial.

Las ayudas están dirigidas a empresas con domicilio fiscal en Navarra y cubrirán gastos de viaje, alojamiento y manutención derivados de su participación en actividades en Bruselas, con un límite máximo de 1.500 euros por empresa.

Entre las iniciativas subvencionables destaca la participación en misiones empresariales organizadas por la Enterprise Europe Network (EEN), una red impulsada por la Comisión Europea y en la que participan entidades navarras que organizan anualmente encuentros en la capital belga.

Asimismo, el programa incluye apoyo a la misión tecnológica coordinada por la Fundación ADItech junto con la Dirección General de Acción Exterior, orientada a empresas tecnológicas interesadas en proyectos europeos de investigación, desarrollo e innovación. Esta misión contempla agendas personalizadas de reuniones y la participación en eventos clave como el EIC Summit, el principal foro del Consejo Europeo de Innovación para pymes.

También serán subvencionables la asistencia a jornadas como los InfoDays, semanas europeas temáticas —como la Semana Verde Europea o la Semana Europea de la Energía Sostenible— y otros eventos organizados por la Comisión Europea o sus agencias.

El periodo para que los gastos sean elegibles abarca del 1 de enero al 20 de noviembre de 2026. Por su parte, el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 2 de octubre de 2026 a través del portal oficial del Gobierno de Navarra.

Con esta convocatoria, el Ejecutivo foral busca reforzar la internacionalización del tejido empresarial navarro y fomentar su integración en redes y proyectos europeos estratégicos.