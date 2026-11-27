La memoria del exilio republicano español y el papel de México como tierra de acogida han protagonizado la visita de Lázaro Cárdenas Batel, nieto del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, a la sede central del Instituto Cervantes en Madrid.

El político mexicano, actual jefe de la Oficina de la Presidencia en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, recorrió este martes, 24 de noviembre, la exposición «México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar», que reúne más de 180 obras de autores que encontraron refugio en el país latinoamericano tras la Guerra Civil española.

Durante su visita, Cárdenas Batel, hijo del también político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, pudo consultar algunas de las publicaciones y documentos históricos que forman parte de la muestra, entre los que figuran numerosos libros, cartas y fotografías procedentes de la biblioteca personal de su abuelo.

La exposición recupera el legado intelectual y cultural de los españoles que encontraron en México un lugar donde reconstruir sus vidas y continuar su actividad literaria y profesional.

La presencia del nieto de Lázaro Cárdenas adquiere un especial significado por el protagonismo que tuvo su abuelo en la acogida de los republicanos españoles que se vieron obligados a abandonar su país como consecuencia de la Guerra Civil.

A través de publicaciones, correspondencia y testimonios gráficos, la muestra del Instituto Cervantes pone en valor la huella cultural del exilio español en México y los vínculos históricos que unen a ambos países.

La visita de Cárdenas Batel supuso un encuentro con la memoria familiar y con uno de los capítulos más significativos de la historia compartida entre España y México, marcado por la acogida de quienes tuvieron que abandonar su tierra y comenzar una nueva vida al otro lado del Atlántico.