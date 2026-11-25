La sede del PSOE en la ciudad de Buenos Aires acogió el pasado 19 de noviembre la presentación de dos novelas del abogado y escritor Hernán Labate, "Sin tu venia" y "Un puente entre la niebla", las dos primeras obras de la serie de ficción histórica "La Península en llamas", un proyecto literario que estará integrado por seis títulos.

El acto reunió a un numeroso público interesado en conocer estas obras, que combinan la ficción con una profunda investigación histórica y abordan distintos acontecimientos de la historia de España, con especial atención a sus contextos sociales, económicos y emocionales, así como a las experiencias del exilio y la emigración.

Óscar González durante la presentación | Cedida

La presentación comenzó con las palabras de bienvenida del anfitrión, Oscar González. La periodista María Núñez, con una reconocida trayectoria en el ámbito cultural, fue la encargada de presentar las novelas y destacó especialmente la humanidad de sus personajes y la lectura cercana y accesible de los textos.

Por su parte, Celia Otero realizó un análisis detallado de ambas obras, deteniéndose en el contexto socioeconómico en el que se desarrollan las historias, los acontecimientos emocionales y la vinculación de sus protagonistas con el exilio y la emigración.

Durante el encuentro, Labate explicó el proceso de creación de las novelas, su metodología de trabajo y el desarrollo de un proyecto que contempla un total de seis publicaciones. El autor adelantó que la tercera entrega de la serie se encuentra ya próxima a su aparición.

Público asistente a la presentación | Cedida

Abogado de profesión, Labate reconoció que su actividad profesional ha ido dejando espacio a una creciente pasión por la escritura, una dedicación que actualmente compagina con el ejercicio de su carrera.

La presentación concluyó con un intercambio de preguntas y aportaciones por parte de los asistentes, que mostraron un notable interés tanto por el contenido de las obras como por los episodios históricos que sirven de marco a la narración.

La serie "La Península en llamas" propone así una aproximación literaria a una etapa de la historia española que continúa despertando interés y memoria. Para algunos lectores, las novelas supondrán una primera aproximación a estos acontecimientos; para otros, una nueva perspectiva sobre episodios que siguen presentes en la memoria colectiva.