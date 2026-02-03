La nueva embajadora de España en el Reino Unido rinde homenaje a Catalina de Aragón

La embajadora de España en el Reino Unido, Emma Aparici Vázquez de Parga, rindió homenaje a Catalina de Aragón en la catedral de Peterborough, donde reposan los restos de la reina, en el que fue su primer acto oficial tras asumir el cargo. La diplomática participó en los actos del Katharine of Aragon Festival, un certamen dedicado a la primera esposa de Enrique VIII y a una de las figuras más relevantes de la historia compartida entre España y el Reino Unido.

Durante la ceremonia, Aparici depositó una corona de laurel sobre la tumba de Catalina de Aragón, tras lo cual se celebró una misa católica en su honor en la catedral. El acto reunió a autoridades eclesiásticas y representantes institucionales, en una jornada marcada por el reconocimiento a la figura histórica de la reina española.

El deán de la catedral de Peterborough, el reverendo Chris Dalliston, agradeció la presencia de la embajadora española y le dio la bienvenida al Reino Unido, expresando su deseo de que su labor diplomática “sirva para unir a los dos países, tal y como hizo Catalina de Aragón”. Dalliston destacó además el legado de la reina, muy querida en Inglaterra por su defensa de la cultura, su compromiso con los más desfavorecidos y su apoyo a la educación de mujeres y niñas.

Por su parte, Emma Aparici glosó la figura de la hija de los Reyes Católicos, reina de Inglaterra entre 1509 y 1533, a quien definió como una “mujer adelantada a su siglo, empoderada, justa, fiel y fuerte hasta el final”. La embajadora recordó también el papel diplomático de Catalina, que ejerció como embajadora de España en Inglaterra entre 1507 y 1510, subrayando su relevancia política y su influencia en la historia europea.

Los actos se enmarcaron en el Katharine of Aragon Festival, una iniciativa cultural que se celebra en Peterborough y que rinde tributo a la primera esposa de Enrique VIII, considerada uno de los grandes símbolos de los lazos históricos, culturales y humanos entre España y el Reino Unido. El festival combina actos religiosos, actividades culturales y eventos divulgativos destinados a mantener viva la memoria de una figura clave del pasado común de ambos países.